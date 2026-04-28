シェラトン鹿児島は、JA鹿児島県経済連、JF鹿児島県漁連とコラボして「アメリカン・メキシカングルメコレクション」を4月2日から6月30日まで開催する。

ブランド豚「茶美豚」や魚介、野菜などの鹿児島食材をスパイスやハーブを効かせたアメリカン・メキシカンスタイルのメニューとして表現した。メニューはアメリカ家庭料理のポットローストや、好みの具材を選んで仕上げるオリジナルタコス、ミートローフ、バッファローチキンなど。場所はDailySocial。提供時間はランチが午前11時半から午後2時半まで、ディナーは午後6時から10時まで。料金はランチ5,000円、ディナー7,000円で、小学生は半額、未就学児は無料。期間中はホテル開業3周年感謝割として平日は特別価格で提供する。

また19階バー「VIVARIUM」では、アメリカとメキシコをテーマにしたカクテル（各2,300円）を用意する。「Late Night Movie」はポップコーン香るバーボンにキャラメル、ビターズ、コーラムースを重ね、「VIVA Mexico」はベーコンとハラペーニョ香るテキーラにトマトを重ねた。