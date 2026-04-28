「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

ストレスがない職場で唯一気になること

職場とは、「些細な行動」が気になる場所だ。

私の友人が働いている会社では、20代〜60代まで老若男女さまざまな人が働いている。

人間関係で大きなトラブルはなく、コミュニケーションでストレスを感じることも少ないという。

でも、あるときだけ思わず「ぞわっ」としてしまうことがあるという。

それは、ある50代の男性社員がくしゃみをするときだ。

「ばえくしょん!!」

と大声でくしゃみ。しかも、口元を手やハンカチでも覆わないという。

私はその話を聞いただけでも、ぞわっとしてしまった。

くしゃみを何も覆わずにした場合、飛沫が1〜2m（※）飛ぶ。

目には見えないが、その男性社員の飛沫はオフィスのあちこちに飛んでいるだろう。

くしゃみが出ることは、生理現象であり、人間として当たり前のことである。

でも、必要以上に大きな声を出す、口を覆わないなどの行為は、周囲の人を不快な気持ちにさせてしまう。

その友人はこのように話していた。

「大人になると、その人のマナーや仕草を注意することって難しいじゃん。その上、ベテランの人になんてもっと言えないよね」



たしかに、そうだ。

だからこそ、子どものうちから、「周囲の人を不快にさせない」マナーを身につけておきたい。

くしゃみはハンカチでおさえよう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「せきやくしゃみはハンカチでおさえよう」という項目がある。

・せきが でるときは はなと くちに ハンカチを あてる。

・ハンカチが なければ ふくの そでで くちを おおっても いいよ。

・せきが でるのを てで おさえたときは てを あらう。

・せきが でるときは マスクを する。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

大げさなことではない。

だが、この“小さなふるまい”を当たり前にできるかどうかが、

大人になってから、また年をとってからも、「人を不快な気持ちにさせない」土台になる。

たったそれだけのことが、その人の印象を大きく左右するのだ。

（※）https://www.mhlw.go.jp/content/000501123.pdf

【訂正】記事初出時より以下のように修正しました。読者の皆様にお詫びいたします。

修正前「せきが できるときは」→修正後「せきが でるときは」

（2026年4月27日17:33 書籍編集局）