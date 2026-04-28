国定忠次が「飢饉から村を救った」美談は100％嘘…名刀も人物も架空、戸数すら捏造された義賊伝説の正体

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

飢饉を救った逸話のデタラメ

次に、忠次が天保7年（1836）の飢饉の際に、家宝の備前国定の一刀と家財を売り払えば100両は手に入るだろうと、これを売り払って貧民を救ったという話である。子母澤寛の『近世侠客ばなし』のうちの忠次は、『国定忠次真伝』によって書いたようで、両者共通しているから、彼の小説のほうをちょっと引いて参考にする。

忠治は赤城を降り、故郷国定村に入って、ここに猛然として起った。親戚やら村人の主だった人130人余を招いて〔略〕国定村はその頃戸数が450。忠治は乾児12人を八方に走らせて、その日の米に困っているものを調べると、260人余あった。これに各3日の施行をしたものである。

骨董屋古着屋を呼んで、自分は全く裸一貫になり百両余の金をつかみ、名主の平左衛門というに頼んで、米を百俵買い込み、他に乾児の九郎助、小8も百俵ばかり買いつけたので、これを国定の自分の家の庭へ積み、その傍らに銭を積んで、3日の間に、景気よくぽんぽんとやった。

当時の資料から分かった逸話の信憑性

この書き方を見ると、飢饉とは「金のないこと」だと考えているらしい。金があれば米は自由に買えるとするのは、まったく飢饉というものを知らない人の考えることである。金を持っていても餓死するような、「食料のないこと」が飢饉であるのに、これを知らない。

戸数450なども、全然出鱈目である。文政10年（1827）の改革組合の戸数が164戸であるから、天保にも増減はない。窮民260人というのは、明らかに戸数の意味と考えられるが、国定の戸数よりも、窮民の戸数が倍近くも多く書いてある。

また天保7年（1836）8月の伊勢崎の米相場を調べてみると、金一両に米8斗、麦2石3、4斗の相場である。であるから米3升が200文ぐらい、2両で約25人分ほどになり、21両ぐらいで、260戸が救助できることになる。飢饉の救米は、普通は一人について、米2合か多くて3合であるから、5人平均1升ずつぐらい3日間に同量ずつを恵んだとしても、3升以上にはならないから、この費用は20両ぐらいである。

100両余とはまったくの嘘であるし、百歩譲歩しても、救うのなら国定村ではなく、田部井村でなければ辻褄が合わなかろう。

国定村の実際の戸数から算出すれば、窮民を総戸数の3分の1と見ると、金はやっと5両ぐらいである。しかし人を救うなどとは、忠次にはまったくあり得ないことは、これまで述べたところでわかっているはずである。

また備前国定とは、国定村の村名を取ったもので、当時100両の時価のあるような刀工には、国定というのはない。名主平左衛門という者もいない。

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