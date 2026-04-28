大手企業、そして投資家に「グリーン経済」の名のもとに追い出される先住民たち

環境保全は誰のため? リサイクル、再生可能エネルギー、カーボンオフセット―。

すべて超富裕層が潤うための虚偽、巨大マネーのためのグリーン・ビジネスだった！

「サステナビリティ・クラス」とは、高学歴で可処分所得と意識が高い「いい人」たち。エコや倫理的正しさをSNSでアピールし、「環境」を意識した高額商品を買う余裕がある中流階級だ。彼らが「地球の未来のためだ」と思ってやっていたことは、実はグリーン・ビジネスに加担し、弱者を追いやり、格差を広げる原因になっていた……。新たな植民地主義ともいえる「グリーン・ビジネス」の実態を、豊富なデータをもとに明らかにした著書『欲と偽善のサステナビリティ』。サステナビリティの名のもとの「欲と偽善」を、気鋭の研究者が暴くセンセーショナルな意欲作より、一部の章をピックアップしてご紹介。

サステナビリティ・クラスも排除に加担

2021年、グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）では、同様のソーラーパークを世界中の熱帯地域に展開するために、1兆ドル規模の資金調達が求められた。だがこうした地域は、気候変動に対して最も関与していない一方で、数多くの先住民族や部族民が暮らしており、「グリーン経済」の名のもとに土地を追われるリスクがますます高まっている。

環境正義アトラスによれば、アメリカ大陸だけでも、リチウム、銅、ニッケル、白金、マンガンなど、「グリーン・トランジション（移行）」に必要とされる鉱物の採掘に起因する紛争が49件も記録されている。こうした紛争については、先住民や環境活動家の殺害、強姦、土地の収奪、水系の汚染、保護区域への侵入などが報告されている。

このような「グリーン犠牲区域」は、枚挙にいとまがない。例えば、インドネシアのパーム油プランテーション（パーム油は「グリーン」なバイオ燃料とされることもある）で起きた火災は、2015年だけで10万人以上が命を落としたが、こうした被害は本来なら避けられるものだ。メキシコのオアハカ州では、風力タービンの建設によって地元住民が土地からの退去を余儀なくされ、さらには地下水の枯渇、油漏れ、土壌侵食の悪化も生じている。

人権侵害で生み出された電力を「サステナブル」に利用

こうして生み出された電力は、ウォルマートのような企業に使用され、「サステナブル」な企業として再ブランド化する材料にされている。2020年、米国政府は環境NGOである世界自然保護基金（WWF）への拠出金1200万ドル超を停止した。超党派の調査によって、密猟防止の警備員による人権侵害――殺人、拷問、強姦などを含む――に関与していたことが判明したからだ。これらの人権侵害は、コンゴ共和国の熱帯雨林に暮らすバカ族に対して行われていたものだ。

この地域では、国連開発計画（UNDP）、WWF、欧州委員会、地球環境ファシリティ（GEF）、米国およびコンゴ共和国両政府からの資金によって保護区の設置が進められていた。なお、WWF事務局長は、2021年に年収100万ドル超を稼ぎ、慈善団体幹部の高所得者リストに名を連ねている。

こうした事例において重要なのは、単に再生可能エネルギーや自然保護を「サステナビリティ解決策失敗リスト」に加えることではない。そんな見方では物事があまりにも単純化されてしまう。むしろ問うべきは、「エコロジカルである」とは何か、ということだ。世界をより純粋で、効率的で、革新的な技術・製品・サービスへと向かわせる経済生産のダイナミズムの中で、本質的に何かが変わったのかどうかを問うことである。

このビジョンから切り捨てられるのは、たいていお金がなくてこのゲームに参加することすらできない人々だ。そこには、自分自身を見世物として演出するのがうまくない人、あるいは、時代の空気や流行の感性にうまく乗れない人も含まれる。彼らは、生産性を最適化する方法を見出せていないという理由で、後始末を押しつけられ、すべての責任を背負わされる。そうして切り捨てられた人たちの、何と多いことか。排除は、グリーン・ブランドの意図せぬ副作用ではない。そもそも最初からこのブランドに組み込まれているのだ。

サステナビリティ・クラスとは、こうした排除に（おそらく無自覚なまま）加担している人々のことだ。サステナビリティ・クラスの気まぐれや欲望は、つねに資源を必要とし、廃棄物を生み出す。その資源は遥か彼方から調達され、廃棄物はまた遥か彼方へと輸出される。

この「遥か彼方」という距離感は、時間的にも空間的にも、それだけで即座に社会的な価値が低下し、他の人々や将来の世代に対する暴力につながる。そうした場所や時間は、重要視されなくなり、人として顧みられなくなり、望まれなくなり、あるいは単に「私たちの問題ではない」と見なされるのだ。

このような力関係のもとで、環境は絶えず作られ（富裕層のために）、壊される（貧困層にとっては）。新たに「作る」には、すでに存在しているものを、「ふさわしい人々」にとって受け入れやすいものに変えなければならない。例えば、ヴィーガンのインフルエンサーであるジェシカが僕たちに語ってくれたように、「汚らしいヒッピーたち」がヴィーガンであっても誰も魅力を感じない。けれども、サッカー選手やセレブ、サウジの皇太子のような人たちだと、たちまち「ちょっとサステナブル」に感じられる――未来を形作るような何かに見えてくるのだ。

「壁の向こう側」に追いやられることへの恐れ

それでも、実のところ、こうした状況を本当に望んでいる人はほとんどいない。サステナビリティ・クラスは、倫理的な消費者であるかのように振る舞い続けようとするが、その背景には、時代の流れに取り残されることへの恐れ、そして最終的にはその他大勢と同じように切り捨てられて、「壁の向こう側」に追いやられることへの恐れがある。サステナビリティ・クラスの人々は、自立共生した未来を望んでいる。誰しも、そこに自分の居場所があると感じたいのだ。

そして、手元にある資産を使って、その未来への持ち分を買おうとする。だが、いざその未来にたどり着いてみると、それが中身のない幻想だったと気づく。そして、自分たちもまた、投資家にとっては単なる「資産」にすぎなかったのだと思い知ることになる。あるいは、そうとは気づかず、思考停止のまま、「グリーン」な消費を追い求め続けるのだ。（翻訳:保科京子）

「リサイクル」は全然エコじゃない！ リサイクルのためにエネルギーが消費され、新たな資源が無駄になる矛盾