高市事務所とサナエトークンの闇…キーマンは「総裁選で小泉進次郎の誹謗中傷動画を作っていた」と吹聴

暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」を巡り、発行元の「NoBorder DAO（ノーボーダー・ダオ）」幹部で、”サナエトークン仕掛け人”の松井健氏が、自身の経営する会社で、「サナエトークンを上場前に付与されたり、優先購入できるサービス」を提供していたことが判明。専門家は「暗号資産の事前販売となり、資金決済法違反になる可能性がある」と指摘している。

さらに、松井氏と高市事務所の「とんでもない繋がり」が明らかになる。

前編記事『【独自】サナエトークンに「違法販売」の疑い、極秘契約書を独占入手！宣伝に加担した高市事務所を直撃すると…』より続く。

総理の事務所が「怪しい金融商品」の宣伝に加担

松井氏は昨年11月に、ノーボーダー・ダオ作成の「SANAE DAO PROJECT構想概要書」という資料を使って、営業活動をしていた。こうした中、別の手法でサナエトークンへの関連投資を呼びかけるケースもあった。

合同会社ノーボーダー・ダオに出資し、「非業務執行社員」（定款で日常的な業務執行権を与えられない社員）の権利を取得すれば、対価としてサナエトークンが付与される仕組みだ。'22年以降、合同会社の社員権販売規制が強化されており、専門家は「グレーゾーン的な手法だ」と指摘する。

取材で明らかになったカネ集めの実態と、法令違反の可能性。サナエトークン問題は重大局面を迎えた。折しも国会では、無登録営業の厳罰化が議論されており、事件化も取り沙汰される。

だが、振り返ればX上の高市後援会アカウント「【公認】チームサナエが日本を変える」が2月末に、〈『SANAE TOKEN』という新たなインセンティブ設計も注目されています〉と、お墨付きを与えたのが事の発端だ。木下氏はこれを、「ノーボーダー側から依頼された文面をそのまま掲載しただけ」と釈明する。

高市総理の事務所が、「法令違反」の疑いがある金融商品の宣伝に関与した前代未聞の事件。結果的に、上場前の予約購入という「イカサマ的側面」を持つトークンの価値を吊り上げる片棒を担いだ可能性があり、責任は極めて重い。

総裁選で「進次郎の誹謗中傷動画を手がけていた」

投資トラブルを引き起こしてきた松井氏と高市事務所の蜜月関係も問題だ。

複数の関係者によれば、松井氏は周囲に「'25年の自民党総裁選で高市総理を応援するため、（ライバル候補だった）小泉進次郎氏の誹謗中傷動画を手がけていた」と吹聴していた（高市事務所は「松井氏が勝手連として支援をしていたことは承知している」とした上で、「具体的な活動内容や、松井氏の活動アカウントも把握していない」と回答）。

残された謎もある。奈良の高市事務所と同住所に、昨年12月設立された「Veanas合同会社」（以下、ビーナス社）の問題だ。「サナエ愛用」歯ブラシセット（6600円）などのグッズ販売を手がけてきたが、会社登記の目的欄の一番上には「投資」や「コンサルティング」とある。ビーナス社はサナエトークン絡みのビジネスを検討していたのだろうか？

一連の事実関係について詳細な質問状を送付すると、高市事務所は「ノーボーダー側から営業資料の提供や説明を受けたりしたことは一切なく、承認もしていない。（松井氏が投資を集めていたことは）全く認識していない。Veanas社は、高市早苗をより身近に感じる事で、政治に関心を持ってもらうため、グッズの作成及び販売を行う会社を設立。将来的に政治への関わりについて支援活動を行うことを想定し、地元で事業を営むメンバーが多いため、資金面も含めたコンサルティングを事業内容に入れた。暗号資産に関わる計画は一切なかった」と回答した。

松井氏と溝口氏からは回答がなかった。

スパイ防止法の制定などインテリジェンス強化を訴える高市総理だが、その足元では、怪しげな人物が蠢く。ノーボーダー・ダオが運営する政治系YouTubeチャンネル「NoBorder」も配信を続け、自民党議員が出演している。

コンプライアンス意識の低さに、一強状態の「高市自民」の驕りが透ける。

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かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、「サンデー毎日」「週刊文春」の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

「週刊現代」2026年4月27日号より

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