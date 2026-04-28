Prime Videoの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」のスピンオフ「ジェン・ブイ」がシーズン2をもって終了となることを受け、主演のジャズ・シンクレアがコメントを発表した。

「ジェン・ブイ」は、スーパーヒーローを養成するゴドルキン大学を舞台とした青春スーパーヒーロードラマ。シンクレアは、血を操る能力を持つ主人公マリー・モロー役を演じた。2023年にシーズン1が登場し、2025年にシーズン2が配信されたが、シーズン3は制作されないことが報じられている。

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シンクレアはInstagramストーリーを通じてファンへの感謝を表明。「言いたいことはたくさんありますし、これから言うつもりですが、今日はただ心の底からありがとうと言わせてください」と綴った。さらに「皆さんがいてくれて本当に嬉しいですし、この素晴らしい経験にとても感謝しています」と続け、キャラクターを象徴する血液の絵文字を添えた。

「ジェン・ブイ」を巡っては、製作総指揮のエリック・クリプキとエヴァン・ゴールドバーグが、シリーズ終了後も同作のキャラクターたちの物語は「ザ・ボーイズ」シーズン5や今後の“VCU”作品で続いていくと説明。「また彼らに会えますよ」とファンに伝えていた。

シーズン2は、撮影開始直前にメインキャストのチャンス・パードモが亡くなるという悲劇を経て、脚本の書き直しを行ったうえで制作された。クリプキは以前、シーズン3について「ストーリーは決まっている」と語り、アイデアにも自信を見せていたが、実現には至らなかった。

なお、「ザ・ボーイズ」ユニバースでは、1950年代を舞台にヴォート社の起源を描く新スピンオフ「ヴォート・ライジング（原題）」が2027年に登場予定。そのほか、メキシコを舞台とする「ザ・ボーイズ：メキシコ（原題）」も企画されている。