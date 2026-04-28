アクセス便利な温泉宿のおすすめは？ 温泉ジャーナリストに聞いた、電車やバスでも行きやすい宿

過ごしやすい気候の中、ゴールデンウィークを満喫すべく、お出かけや旅行を楽しむ方も多いと思いますが、車で移動するとなると渋滞が気になります。では、電車やバスなどの公共交通機関を利用して目的地まで行こうとすると、乗り継ぎの回数や移動時間の長さなどによっては、余計に疲れてしまったり、時間がかかってしまったりすることもあります。そこで今回は、都会の喧騒を離れてリフレッシュできる場所にありながら、交通アクセスがよくて移動がしやすい温泉宿を紹介します。これまでに国内3800湯以上をめぐり、現役のフリーアナウンサーでありながら、温泉好きが高じて温泉ジャーナリストとしても活躍する植竹深雪さんにおすすめの湯宿を厳選していただきました。

送迎バスあり、リニューアルした草津の名宿

【群馬県】亀の井ホテル 草津リゾート

2025年12月にリニューアル、リブランドした「亀の井ホテル 草津リゾート」。ここは首都圏からのアクセスの良さと、現地での“湯の充実度”を両立させた湯宿です。

宿泊プラン次第になりますが、東京駅や大宮駅から毎日運行されている送迎バスを利用すれば、電車の乗り換えの煩わしさもなく草津温泉の目的地まで到着できるのが魅力。

到着後は、名湯・草津温泉の湯を、館内の草津温泉の源泉で最大の湯量と強い酸性泉の「万代鉱源泉」で楽しめます。

また、姉妹館の「亀の井ホテル 草津湯畑」、「草津温泉大東館」の湯めぐりも無料で楽しむことができ、「湯畑源泉」や「西の河原源泉」といった草津温泉の異なる源泉を存分に堪能できます。

最上階にある食事会場では、温泉街や草津町を見下ろせる絶景と共に、もつ煮や山菜、きのこなど上州ならではの食材を使用した創作料理のビュッフェを楽しむことができます。

都心から好アクセス、隠れ家的オーベルジュ

【神奈川県】源泉かけ流しと創作イタリアンの宿 Albergo湯楽

JR湯河原駅からバスで約20分。都心から電車とバスを乗り継いで2時間半ほどで到着できるという好アクセスで、非日常の世界を満喫できる隠れ家的オーベルジュ「源泉かけ流しと創作イタリアンの宿 Albergo湯楽」。

この宿の最大の魅力はオーナーシェフが腕を振るう本格的な創作イタリアンと、自家源泉で源泉かけ流しのアルカリ性単純温泉美人の湯。

貸切露天風呂を含めた4ヵ所の浴槽と内湯でたっぷりと湯浴みができます。

湯上がり後に味わう創作イタリア料理はどの一皿も印象に残るほど美味しく、プランによりますが、目の前でトリュフを削るパフォーマンスもあるトリュフの釜飯は芳醇な香りと濃厚な味わいに昇天です。

アクセスがよいのはもちろんですが、極上温泉とグルメの両方を妥協したくない人に特におすすめしたい湯宿です。

静寂と四季を満喫できる軽井沢の湯宿

【長野県】小瀬温泉ホテル

東京から軽井沢まで新幹線で約1時間。JR軽井沢駅から路線バスに乗車し、20分ほどで到着する「小瀬温泉ホテル」。実は穴場で知る人ぞ知る湯宿のひとつです。

人気観光地・軽井沢の喧騒から少しだけ離れた静かな山あいにありながら、移動は意外と楽なのは嬉しいかぎり。チェックインが13時からできる宿泊プランもあり、早めのインを選ぶとさらに湯宿でゆっくりと寛ぐことができます。

ここでは源泉かけ流しの湯は肌に優しくなじむ、ナトリウムー炭酸水素塩泉で美人の湯。クレンジング効果が期待できる湯です。貸切の露天風呂や大浴場の内湯、さらにお部屋の浴槽でも、湯量が豊富な極上の湯をたっぷり湯浴みすることができます。

四季折々の景色とともに豊かな自然と静寂に包まれる空間で極上の温泉を堪能したい人にぴったり。日頃の疲れやストレスが和らいでいくかのようにリラックスできます。

お食事は、お箸で食べるフレンチや、和をミックスした創作フレンチなどを予約時に選択することができます。フレンチはどの一皿もとても丁寧に作られていて、どこかほっとするような気取らないスタイルで、メインのお肉までしみじみ味わえ、とても満足しました。

素晴らしい温泉で気分転換し、美食でお腹を心を満たす、日々の忙しさから解放されたいときに好適です。

電車でも飛行機でも行きやすい別府の推し宿

【大分県】アマネク別府ゆらり

大分県にある別府温泉の湯けむりの上がる街並みは「21世紀に残したい日本の風景」に選出されています。人気温泉地ランキングでも上位常連の別府温泉。

なかでも「アマネク別府ゆらり」は、JR別府駅東口から徒歩3分、または大分空港から別府北浜バスセンターまで、直通バスも出ているので、電車利用でも飛行機利用でもストレスフリーで目的地に到着することができます。

駅近なので他の観光地にも動きやすいのもありがたく、温泉以外にも別府旅行を存分に楽しむことができます。宿の屋上にある絶景温泉プールやこだわりのサウナ、ジャグジー、さらに内湯、半露天風呂と温泉の充実ぶりは素晴らしく、湯めぐり気分を味わいながら体を整えることが叶う造り。

単純温泉で肌なじみがいい湯は湯疲れせずに、湯浴をじっくり楽しむことができます。

翌日の朝食のハーフビュッフェも人気で、お食事と共に朝からスパークリングワインもフリーフローでいただくことができます。

別府駅周辺は食には困らないくらい飲食店が豊富にあるので、夕食は街歩きをしながら気になるお店でいただくということもでき、湯旅の思い出も一層強いものになるかもしれません。

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