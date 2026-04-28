「期待の新人」22歳の服装が、ある日を境に一変…同僚も”目のやり場に困った”出社スタイル

「勤務時の服装自由」──求人票にそう書かれ、入社前の説明会でも「ラフな社風」を強調された都内のIT企業。今年4月、その言葉に惹かれて新卒入社した22歳の男性は、プログラミングの飲み込みの早さから本採用の前倒しが検討されるほどの「期待の新人」だった。ところが4月中旬のある日を境に、彼の出社時の服装が一変する。隣席の同僚は目のやり場に困り、上司が再三注意しても改める気配はない。その出社スタイルの「中身」とは。事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

「期待の新人」の服装がある日を境に一変…！

今年4月、甲社（都内のIT企業・従業員300名）に新卒で入社したA山さん（22歳）。5日間の社内研修を終えた後、システム開発課に配属され、先輩社員からのレクチャーや教材を使った研修を受けながら、プログラミング業務を担当することになった。大学時代サークルで「プログラミング研究会」に所属していたこともあり、研修内容はすぐに理解できた。試用期間は本来6月末までだが、5月から本採用にしてはどうかという声が上がるほど「有望な新人が入った」と期待されていた。ところが……。

それは4月中旬のこと。

「おはようございます」

A山さんがデスクに座ると、隣の席でパソコン作業中だったB川さん（25歳）は彼の服装を見て目のやり場に困った。

「A山ちゃんどうしたの。何かそのトレーナー、絵柄がすごくない？」

「ああ、これですか？ 今、僕が一番推しているキャラが入ったソーシャルゲームの限定版トレーナーですよ。今日、ゲームの新作記念イベント開始日なので、気合を入れようと思って着て来ちゃいました……、アハハ」

A山さんが着ていた長袖のトレーナーには、白地に鮮やかなネオンカラーで描かれたアニメ調の美少女キャラクターの全身が大きくプリントされていた。彼女は艶やかな長い黒髪に大きな瞳、そしてボディラインが際立つ白いタイトなミニワンピース姿でVサインポーズを決めている。

B川さんの驚く姿には目もくれず、A山さんはパソコンのスイッチを入れ、出勤記録にログイン後、慣れた手つきでキーボードを叩き始めた。

それまでA山さんは、無地のセーターにスラックスという落ち着いた服装で出勤していた。しかしこの日を境に、毎日くっきりとしたボディラインの推しキャラが大きくプリントされた派手なトレーナーやTシャツ、下はスウェットパンツというスタイルで業務にあたるようになった。一方、他のメンバーはポロシャツやカッターシャツにスラックス、あるいはカジュアルでもチノパン程度で、A山さんの服装は明らかに浮いていた。直属の上司であるC田課長（35歳）は何度もA山さんに服装についてマナーに欠けると注意したが、彼はその場で「はい……」と返事はするものの、改善する様子がなかった。

「ちゃんと仕事をしていれば、何を着ようが関係ないはず。うるさいな……」

A山さんは心の中でそうつぶやいた。

「何を着るかは私の自由です」と反論され…

4月下旬。A山さんは総務部のD上部長（人事・総務の責任者で50歳）に呼び出された。

「A山君、その服装だけどね……。いくらなんでも目立ちすぎない？明日からはもっと落ち着いた格好で来てほしい。C田課長からも再三注意されていたでしょ。上司の指示には従わないとね」

C田課長は、A山さんがいくら注意しても改めないので、D上部長に相談していたのだ。

D上部長から注意を受けたA山さんはすかさず反論した。

「大学の求人票には『勤務時の服装自由』って書いてありました。それに会社説明会でも社長が、『ウチは若い社員が多くラフな社風の会社だから、皆さんには伸び伸びと働いてもらいたい』と話していました。私はそういう自由な雰囲気に惹かれて、この会社でがんばろうと決めたんです。それに、新入社員研修でも、D上部長は『お客さんとの打ち合わせなど外部に出ない限り、どんな服装で仕事してもOKです』と説明したじゃないですか」

「確かにウチは君が話した通り、ラフな雰囲気だし服装にもうるさくないよ。でもね。いくら自由だといっても限度がある。君の今の服装を見たら、あきらかにマナー違反だ。C田課長だけじゃなく他の社員もそう思うだろうね。それに外部からお客さんが来て、君の格好を見たらびっくりしちゃうよ」

「それなら心配無用です。だいいち僕は内勤ですし、ほとんど自席で作業をしますからお客さんと接する機会はありません。それに、推しキャラの服を着ているだけで元気が出て、仕事の効率がメチャ上がるんです。会社だって、服装よりもパフォーマンスで貢献する社員の方が良くないですか？」

「しかしねえ……」

D上部長は半分あきれた表情で続きを話そうとしたが、A山さんは素早くそれを遮った。

「会社に制服がないし、C田課長から注意されたとき、念のため就業規則を確認しましたけど、服装のことは何も書いてなかったです。だから何を着るかは私の自由です。今着ているこの推しキャラTシャツだって私のアイデンティティの一部です。それを頭ごなしに『ダメ』というのは、今言われている『多様性を認める』ことに反してないですか？」

「はあ……。これはどう説明したらいいんだ……」

追い詰められたD上部長は深いため息をつき、ふと思った。

「A山君は優秀な新入社員だと思っていたけど、常識がない上に、上司の注意を無視するなんてちょっと厄介だな……。社長とも相談して、いっそ試用期間満了で辞めてもらおうかな」

＊ ＊ ＊

採用時に「勤務時の服装自由」という条件を提示していた場合、労働契約上、従業員に対して、原則服装選択の裁量を認めることになる。近年の「多様性」の尊重という観点からも、個人のアイデンティティを反映した服装を、合理的な理由なく一律に禁じることは難しい。

しかし、この「服装自由」はあくまでも「職場秩序」や「公序良俗」の範囲内で判断されるものであり、決して無制限な「放任」を意味するものではない点には注意が必要だ。

後編記事〈「推しキャラのトレーナー着て何が悪い」服装自由を貫く22歳新入社員を黙らせた“憧れの先輩”の「残酷な本音」〉では、企業は服装の乱れを理由に新入社員を解雇できるのか、服装自由の契約解釈、そしてA山さんを変えた"思わぬ出来事"など、甲社の気になる「その後」をお伝えする。

【つづきを読む】「推しキャラのトレーナー着て何が悪い」服装自由を貫く22歳新入社員を黙らせた”憧れの先輩”の「残酷な本音」