「妖怪の派閥」を引き継いだ男、絶好調…自民党の「総大将」に就く現実味

妖怪の総大将、銀座に出没

和歌山に、ぬらりひょんという妖怪が出没するという。パッと見、ただのご老人だが、その正体は「妖怪の総大将」だ。

それを彷彿とさせる実力者が、二階俊博だ。政界引退後は国土強靱化研究所会長を務め、隠然たる影響力を保持する。

二階は日本料理店「銀座つる」に出没。衆院選の当選祝いをすると旧二階派の面々を呼びつけた。

「席上で林幹雄や河村建夫といった二階側近が口々に『今後、旧二階派を武田良太に任せよう』と言い出した」（参加者）

二階は武田に「のびのびとやれ」と声をかけた。派閥が禅譲された瞬間、苦虫を嚙みつぶしたような表情を浮かべたのが、小林鷹之だ。

「総裁選に出馬し、『派閥継承者はオレだ』と勘違いしていたのかも」（同前）

高市総理とも馬が合う

武田は政策集団「総合安全保障研究会」を立ち上げ、20人超が参加。事実上の武田派だ。武田の口癖は「敵がいなけりゃ味方もできない」。地元・福岡では麻生太郎と「血で血を洗う」凄絶な主導権争いを演じてきた。最近、周囲にこう語った。

「オレは「武田ホールディングス」の会長として勢力を拡大させていく。新人勧誘はしないが、来るもの拒まず。焦ることはないんだ。焦らないやつが一番怖いんだよ」

武田は58歳と派閥領袖としては比較的若い。いずれ自分の時代がくるという考えだろう。

「実は、高市早苗総理ともケミストリーが合う。理屈よりも結果を重視する性格も似ている。武田が年末に中華おせちと豚まんのセットを送り、感激した総理は選挙応援に駆けつけた」（総理周辺）

4月中旬に武田が日韓議連会長として官邸訪問した時も、総理と2人で話しこんでいたという。

「総理にとっては、一強状態の麻生派への牽制の意味でも、武田との連携はカギになる」（同前）

妖怪仕込みの政界遊泳術で、自民党の「総大将」となれるか。

（文中敬称略。取材・文／河野嘉誠）

「週刊現代」2026年5月11日号より

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