【略語クイズ】「オケ」はなんの略？「OK」ではないんです！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「オケ」はなんの略語？
「オケ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、音楽業界における略語です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「オーケストラ」を略した言葉でした！
オーケストラとは、西洋音楽における、管楽器・弦楽器・打楽器による合奏を指す言葉のこと。
語源は古代ギリシャの劇場で、楽器奏者が演奏したりする舞台と客席の間にある半円形の場所「オルケストラ」に由来しており、合奏する人々やその形態を「オーケストラ」と呼ぶようになったのは18世紀頃といわれています。
ちなみに、カラオケの「オケ」もオーケストラの「オケ」に由来しているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『京都薬科大学管弦楽団』
ライター Ray WEB編集部