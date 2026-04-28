【略語クイズ】「オケ」はなんの略？「OK」ではないんです！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「オケ」はなんの略語？ 「オケ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、音楽業界における略語です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「オーケストラ」を略した言葉でした！ オーケストラとは、西洋音楽における、管楽器・弦楽器・打楽器による合奏を指す言葉のこと。 語源は古代ギリシャの劇場で、楽器奏者が演奏したりする舞台と客席の間にある半円形の場所「オルケストラ」に由来しており、合奏する人々やその形態を「オーケストラ」と呼ぶようになったのは18世紀頃といわれています。 ちなみに、カラオケの「オケ」もオーケストラの「オケ」に由来しているそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『京都薬科大学管弦楽団』

ライター Ray WEB編集部