獣医師が診察室で覚えた違和感「子犬が小さすぎる」…購入したばかりの子犬の月齢偽装、ペット業界の闇

「あれ？ ちょっと小さいかも……」

動物病院の診察室。初めて来た子犬の診察をしているとき、獣医師で作家の片川優子さんはそう感じることがあるという。

「お迎えしたばかりの子犬を診させていただくとき、違和感を覚えることがあります。初診票に飼い主さんが記載した誕生日よりも月齢が若いと感じることが少なくありません」

2026年現在、日本では生後56日（8週齢）を経過しない犬猫の販売は法律で禁止されている。しかし、診察ではそれに満たないのでは!? と思う子犬を診るケースもあるという。環境省も示した「月齢偽装」の疑いの実態について獣医師の視点で寄稿いただいた。

日本で販売される子犬は「小さい」？

春休みやGWに子犬を迎える家族が増えるからか、春は、新しい子犬の健康チェックが増える。そういったお迎えしたばかりの子犬を診察しているとき、違和感を覚えることがある。

初診票に書かれた誕生日によれば「生後2ヵ月」。問診でも「56日になるのを待って迎えました」と話す飼い主も多い。この「56日」は、2021年6月に動物愛護管理法の改正で導入された、生後56日以下での展示・販売を禁じる「8週齢規制」によるものだ。

ところが実際に動物病院に来る子犬を診ると、体格や歯の生え方、全体の発育の様子が、月齢とどうしても噛み合わないことがある。犬種によって成長具合はまちまちであり、さらに成犬の体格差も大きいため、もちろん個体差はあるが、それでも「本当に8週齢なの？」と感じる場面は、臨床の現場では決して珍しくない。

日本では住宅事情もあるからか、他の国に比べて小型犬が好まれる傾向が強い。小さいほど「かわいくて飼いやすい」というイメージがある。しかし、診察台にいる子犬はあまりに「小さすぎる」ケースが少なくないのだ。

歯の生え方が語る「真実」

獣医師が月齢を判断する際、単に見た目だけでは判断しない。もっとも頼りにするのが「乳歯」の状態だ。

一般的に、乳歯の切歯（前歯）は生後3〜4週、犬歯（牙）は生後3〜5週で生え始める。生後56日時点では、これらは完全に生え揃っているのが標準的な発育段階である（※1）。しかし、「家に迎えたばかり」「生後2ヵ月」といって連れてこられた子犬の口の中を診ると、まだ切歯が生えてすらいなかったり、犬歯がようやく顔を出したばかりということもある。

また、避妊や去勢などの不妊手術を検討するタイミングでも、同じ違和感を覚えることが多い。私の動物病院では生後６ヵ月以降で、乳歯の生え替わったタイミングをひとつの目安として不妊手術を実施することが多いのだが、この永久歯への生え替わりが遅い子犬が多いのだ。

通常、永久歯への生え替わりは、一般的に生後3ヵ月半〜４ヵ月ころから始まり、生後６〜７ヵ月ころまでに完了するのが標準的だ。しかし生後６ヵ月を過ぎてもまだ永久歯の犬歯が生えてすらいない子犬も少なくない。こういった事例は、特にチワワやトイプードルなどの小型犬種に多い。

「乳歯の生え替わりが遅いのは日本の犬が小さいからかな」と思っていたが、環境省が報告している誕生日偽造のニュースを聞いたとき、私は深く納得した。遅いのではなく、月齢がずれていたからなのだと……。

環境省も警告する「月齢偽装」の疑い

「月齢偽装」と聞くと、都市伝説のような根も葉もない噂話と思う人もいるかもしれないが、現実に起きている話だ。

2024年に環境省は正式に、全国のペットオークションや繁殖業者を対象とした一斉調査において、生年月日の「曜日」に極端な偏りが見られたと調査結果を公表した（※2）。そして実際に一部の繁殖業者やペットショップに行政指導を行っている。

具体的には、販売が可能になる日齢（56日）に合わせて、誕生日が特定の曜日に集中する傾向が確認された。これは、毎週決まった曜日に開催されるオークションのスケジュールに合わせ、誕生日が「調整」されている可能性を強く示唆している。

つまり、誕生日は本来バラバラのはずなのに、なぜだかオークションが行われる当日にピッタリ56日になる子犬が多い、ということを意味する。

約247万頭に及ぶペット保険データの分析からも、8週齢規制の導入以降、不自然な曜日の偏りが顕著になったことが判明している。

なぜ「56日」まで待つべきなのか

そもそも、なぜ生後56日（8週齢）まで親兄弟と引き離してはいけないのか？ それは、この時期が子犬の「社会化」においてもっとも重要な期間だからだ。

母犬の温もりの中で甘え、兄弟と噛み合って「痛みの加減」を学ぶ。このステップを飛ばして早期に離乳させられた子犬は、将来的に攻撃性や分離不安といった行動問題（問題行動）を抱えるリスクが高まることが統計的にわかっている（※3）。

また、身体的なリスクも無視できない。生後3〜4週で離乳を開始し、8週齢をかけて段階的に固形食へ移行するのが理想的な離乳スケジュールである（※4）。日齢を偽って早期に流通させられた子犬は、まだ消化機能が未熟なまま過酷な移動や展示にさらされることになる。母犬と離され、早期離乳を余儀なくされる。移動先でうまくフードを食べることができなければ低血糖による命の危機にさらされる。感染症に対しても脆弱である。

さらに、ペットショップでは「もうこの月齢なら１日２食で充分です」と指導され、真面目に守っている飼い主も多い。しかし、その月齢が間違っていたら？ 実際に１日２回の食事では、まだ消化管が未発達で、成長に必要な量のエサを食べられず、痩せてしまう子犬も多い。

早めに動物病院を受診してもらえれば、痩せた状況だけなら栄養指導でなんとかなるが、「元気がない、食べない」で来院した子犬が、低血糖を起こしていることもある。低血糖状態になると「食べられなく」なってしまうので、早めに対処しなければどんどん血糖値が下がり、最悪命を落としてしまうことになる。

獣医師にとって誕生日は大切な情報のひとつ

獣医師にとって、誕生日は単なる記念日というだけではなく、大切な情報のひとつだ。もちろん、保護された犬や猫は誕生日がわからないケースは多い。しかし、子犬や子猫の場合、生まれた月齢がわかったほうが治療を的確に進められるという側面はある。

例えば、狂犬病や混合ワクチンの接種計画は、母犬からの移行抗体が消えるタイミングを見計らって立てられる。世界小動物獣医師会（WSAVA）のガイドラインでも、週齢を基準にしたプログラムが推奨されている（※5）。

よく「ワクチンは３回打てばいいんですよね」と聞かれるが、実はその認識は正確ではない。上記のガイドラインによると、「生後16週齢以降のタイミングで最終接種する」ことが大切とされている。この時期を過ぎれば、大体の犬で母犬由来の移行抗体が消えている、と統計上調べられているからだ。

しかしこの誕生日が1週間ずれていれば、本来守るべきワクチンが、母犬由来の移行抗体に打ち消されて効果を発揮しないかもしれない。誕生日の偽造は、日本の公衆衛生の根幹をも揺るがしかねない問題なのである。

なぜ偽装してまで早く売りたいのか？

そもそもなぜ、業者はリスクを冒してまで誕生日を偽造するのか。

第一の理由は、犬だけでなく猫でも、月齢が若ければ若いほど、高く売れることが挙げられる。日本の市場では、生後2ヵ月齢をピークに、1週間経過するごとに店頭価格が数万円単位で下落することがわかっている。生後3ヵ月を過ぎ、4ヵ月、5ヵ月となれば、「売れ残り」とみなされ、価格を下げても買い手がつかなくなる。業者にとって、誕生日の1週間のサバ読みは、数万円の利益を左右する。

第二に、コストがかさむことが挙げられる。自分たちの手元に留まる期間が長くなるほど、人件費、食費、そして何よりワクチン接種や健康管理のコストがかさむ。特に生後2〜3ヵ月までの子犬は、先に述べたように、低血糖や感染症のリスクが高く、24時間の観察が必要な時期。利益を最大化し、リスクを最小化するためには、なるべく早く出荷する、もしくは仕入れた動物をなるべく早く販売する必要がある、というわけだ。

つまり、犬や猫は売れ残れば売れ残るほど、儲けが減るという市場構造がこの問題の背景にある。購入側の「小さいほどかわいい」という気持ちと、ペットを売る側のコストをかけたくないという需要と供給が重なって、「月齢偽装」は起きているのだ。

どこで誕生日偽装が起きているのか？

記事を読んで憤る方も多いかもしれない。規制を守って、心あるブリーディングを行っているブリーダーももちろんいる。しかし、「小さいほうが、幼いほうが高く売れる」と儲けだけを考えて繁殖させているブリーダーがいることも事実なのだ。しかも、この問題は根深い。誕生日偽造を行なっているのはブリーダーだけではないという報告もある。

環境省の調査では、マイクロチップの登録日とワクチン接種記録、さらには保険データの間に、説明のつかない『誕生日のズレ』が多数確認された。これは流通の過程で、販売に都合の良いように日付が『上書き』されている可能性を示唆している。つまり、ペットショップで売れ残った犬の月齢を若く偽る「逆サバ読み」も存在するのではないか、と考えられている。

売れ残った子のサバ読みな、問題は小さいように思うかもしれないが、実はそうではない。前述したように、犬には、生後3週から12週ころまでに「社会化期」と呼ばれる、一生の性格を左右する極めて重要な時期がある。この時期に適切な環境で他犬や人間と触れ合わず、ペットショップの狭いショーケースという適切な刺激の乏しい環境で過ごし続けた犬は、成長後に極端な恐怖症や攻撃性、過剰な警戒心を抱きやすくなることが、動物行動学的にも証明されている。

実際には生後4ヵ月を過ぎ、社会化期が終わりかけている犬を「生後2ヵ月」と偽って販売した場合、飼い主は「まだ幼いから、これからきっとこれから社会性は育めるはず」と誤解し、社会化を促すラストチャンスを逃がしてしまう。

また、社会性だけでなく、本来受けているべきワクチンプログラムにも空白が生まれ、感染症のリスクにさらされることにもなるからだ（※5）。

◇後編では、片川さん自身が迎えた猫と犬の話を含めて、ペットの誕生日偽装の問題について、引き続きお伝えする。

※1：世界小動物獣医師会（WSAVA）「グローバル歯科診療ガイドライン」

※2：環境省「ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について」令和6年2月15日発表

※3：John Paul Scott, John L. Fuller 共著 『Behavioral Development of the Dog』

※4：Merck Veterinary Manual / WSAVA 栄養評価ガイドライン

※5：WSAVA Vaccination Guidelines 2024

【後編】年齢よりも明らかに小さくて幼い…獣医師が診察室で想像以上に多いと感じる「犬猫の月齢偽装」現実と飼い主側の課題