5時間も出られないまま…トラックのエンジンルームに潜んでいた子猫、半年後の姿に190万回再生「よくぞ気づいてくれた！」
トラックのエンジンルームに入り込んでしまった子猫のてんてんちゃん。5時間近くも走るトラックの中にいたそうだが、なんとか無事に保護。最初は警戒心から攻撃的な姿を見せていたものの、少しずつ馴染んでいった。幸せそうな顔で暮らしている様子を収めた動画が、190万回再生を超える反響を呼び、「優しい家族にレスキューされて本当によかった」「よくぞエンジンルームに気づいてくれた！」「安心した顔がめちゃくちゃ可愛い」などと、さまざまなコメントも寄せられている。発見した時の状況や現在の様子などについて、飼い主さんに話を聞いた。
【ビフォーアフター】無邪気って最強！可愛すぎる半年後の姿
◆「かすかに猫の声が聞こえる気がしていた…」エンジンルームに入り込んだ子猫を発見
――Instagramでは「本当に怖い思いしていただろうなぁ」「何事もなく保護できたのは奇跡」「強運の持ち主」と話題になりました。おそらく5時間ほどトラックのエンジンルームに入っていた子猫を保護したとのことですが、見つけた当時の状況と心境を教えて下さい。
「夫は仕事中、かすかに猫の声が聞こえる気がしていたそうです。車の下や周りを何度か確認したが見当たらず、気のせいかと思っていたようです。午後になり再び猫の声がすると気づき、トラックのキャリーを上げたところ、中に小さな子猫がいてびっくりしたそうです。寒い季節でもなかったので、まさかエンジンルームに子猫が入りこむとは思わなかったみたいです」
――その話を聞いてどう感じましたか？
「夫からLINEで動画が送られてきて、その状況に驚きました。我が家にはすでに3匹の先住猫がいたので、これ以上飼うつもりはなかったのですが、怯えきった子猫の動画を観た瞬間、『無事に保護できた時には、家族にしよう』と心に決めました」
――救助した際は「怖がって触らせてくれない」とのことでしたが、救助後のてんてんちゃんの様子は？
「保護して家に連れ帰った時は、恐怖心から爪や歯で攻撃してきて、触れる状況ではありませんでした。『こんなに小さい体で身を守る術を知っているんだな』という驚きと、切なさで胸がいっぱいになりました」
◆「無邪気って最強だな…」先輩猫に怒られてもまったく怯まない子猫の姿に感心
――その後、どのように慣れていったのでしょうか？
「幸い、スプーンからごはんを食べてくれたのでホッとしましたが、威嚇しながらむにゃむにゃと食べている姿には、少し笑ってしまいました。その晩は、一切触れさせてくれませんでした。翌朝も威嚇していましたが、一度首ねっこをグッと掴んで、『大丈夫！ 怖くないでしょ！』と声をかけると、途端にゴロゴロと喉を鳴らして、甘えん坊に変身しました（笑）」
――半年後の幸せそうな姿が、Instagramで「お顔の表情が全然違いますね」「優しい方に出逢えて良かった」「幸せな猫生活応援しています」などと話題になりました。現在のてんてんちゃんの日々について教えてください。
「とにかく好奇心が旺盛で元気いっぱいなので、目を離すといたずらが止まりません。ティッシュも全部引き出されるので、我が家のティッシュは常に裏返しです（笑）」
――てんてんちゃんとほかの3匹の猫ちゃんたちとの関係性は？
「先輩にゃんこが3匹いますが、長女のちゃちゃは教育係、次女のもーちゃんは体を張って遊ぶ係、三女のくーちゃんはお世話係と、役割が決まってきている感じがします」
――猫ちゃんたちとの生活を通して、気づかされたことなどはありますか？
「初めこそ先輩にゃんこたちは受け入れ体勢になれず、不穏な空気が漂っていましたが、怒られても積極的に近寄っていくてんてんを見て、見習うべきところがたくさんあると感じました。無邪気って最強だなと…（笑）。結局は、先輩にゃんこたちもてんてんに圧倒されて受け入れてくれました」
――てんてんちゃんを見つけて、現在は幸せに暮らしていますが、改めて思うことは？
「てんてんが来てから何倍も賑やかになり、笑顔が絶えない日々です。それぞれの個性もさらに光って見えますし、どの子もとても愛おしいです。いたずらはすごいけど、『みんなを笑顔にしてくれて、天使のてんてんだね！』と話しています」
◆「かすかに猫の声が聞こえる気がしていた…」エンジンルームに入り込んだ子猫を発見
――Instagramでは「本当に怖い思いしていただろうなぁ」「何事もなく保護できたのは奇跡」「強運の持ち主」と話題になりました。おそらく5時間ほどトラックのエンジンルームに入っていた子猫を保護したとのことですが、見つけた当時の状況と心境を教えて下さい。
「夫は仕事中、かすかに猫の声が聞こえる気がしていたそうです。車の下や周りを何度か確認したが見当たらず、気のせいかと思っていたようです。午後になり再び猫の声がすると気づき、トラックのキャリーを上げたところ、中に小さな子猫がいてびっくりしたそうです。寒い季節でもなかったので、まさかエンジンルームに子猫が入りこむとは思わなかったみたいです」
――その話を聞いてどう感じましたか？
「夫からLINEで動画が送られてきて、その状況に驚きました。我が家にはすでに3匹の先住猫がいたので、これ以上飼うつもりはなかったのですが、怯えきった子猫の動画を観た瞬間、『無事に保護できた時には、家族にしよう』と心に決めました」
――救助した際は「怖がって触らせてくれない」とのことでしたが、救助後のてんてんちゃんの様子は？
「保護して家に連れ帰った時は、恐怖心から爪や歯で攻撃してきて、触れる状況ではありませんでした。『こんなに小さい体で身を守る術を知っているんだな』という驚きと、切なさで胸がいっぱいになりました」
◆「無邪気って最強だな…」先輩猫に怒られてもまったく怯まない子猫の姿に感心
――その後、どのように慣れていったのでしょうか？
「幸い、スプーンからごはんを食べてくれたのでホッとしましたが、威嚇しながらむにゃむにゃと食べている姿には、少し笑ってしまいました。その晩は、一切触れさせてくれませんでした。翌朝も威嚇していましたが、一度首ねっこをグッと掴んで、『大丈夫！ 怖くないでしょ！』と声をかけると、途端にゴロゴロと喉を鳴らして、甘えん坊に変身しました（笑）」
――半年後の幸せそうな姿が、Instagramで「お顔の表情が全然違いますね」「優しい方に出逢えて良かった」「幸せな猫生活応援しています」などと話題になりました。現在のてんてんちゃんの日々について教えてください。
「とにかく好奇心が旺盛で元気いっぱいなので、目を離すといたずらが止まりません。ティッシュも全部引き出されるので、我が家のティッシュは常に裏返しです（笑）」
――てんてんちゃんとほかの3匹の猫ちゃんたちとの関係性は？
「先輩にゃんこが3匹いますが、長女のちゃちゃは教育係、次女のもーちゃんは体を張って遊ぶ係、三女のくーちゃんはお世話係と、役割が決まってきている感じがします」
――猫ちゃんたちとの生活を通して、気づかされたことなどはありますか？
「初めこそ先輩にゃんこたちは受け入れ体勢になれず、不穏な空気が漂っていましたが、怒られても積極的に近寄っていくてんてんを見て、見習うべきところがたくさんあると感じました。無邪気って最強だなと…（笑）。結局は、先輩にゃんこたちもてんてんに圧倒されて受け入れてくれました」
――てんてんちゃんを見つけて、現在は幸せに暮らしていますが、改めて思うことは？
「てんてんが来てから何倍も賑やかになり、笑顔が絶えない日々です。それぞれの個性もさらに光って見えますし、どの子もとても愛おしいです。いたずらはすごいけど、『みんなを笑顔にしてくれて、天使のてんてんだね！』と話しています」