子どもが成長し、自分たちが50代に入ると、老後は一気に現実の課題として迫ってきます。教育費の山を越えた安堵と同時に、住まいと資産の心もとなさが輪郭を持ち始めます。真剣に将来を考えているときほど、配偶者の何気ない一言が、想像以上に重く響くことがあります。



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子育て終了後に押し寄せた「住まい」と「資産」の現実

子育てが一段落すると、家の中の空気は静かになります。進学や受験の話題が消えた代わりに、「この先どう暮らすか」という現実的なテーマがテーブルに乗るようになります。都内在住のAさん（50代女性）は、現在も東京で賃貸住宅に住んでいることもあり、第二の人生の設計に強い不安を感じていました。持ち家はなく、特に資産もありません。毎月の家賃を払い続けながら老後を迎えるのかと思うと、気持ちが落ち着かなくなったといいます。



教育費に区切りがついたからこそ、逆にこれから先の生活費が生々しく見えてきます。病気や介護、働き方の変化など、考え始めると不安材料はいくつもあります。そこでAさんは、将来設計を現実的に考えたいと思い、夫に率直な気持ちを打ち明けました。



相談への返答は「実家があるから大丈夫」とどや顔

ところが、返ってきたのは想定外の一言でした。



「俺は長男だから、いずれ実家が財産になるから大丈夫だろう」



夫の実家はとある田舎町の土地付きの一戸建てです。人口も年々減少し、スーパーも一つある程度です。現在の生活圏の利便性とは程遠い場所です。弟たちとも話はついているといい、最終的には自分が相続する前提で話が進んでいる、と自信満々の様子だったそうです。



その表情は不安を共有するというより、切り札を出したかのような誇らしさがにじんでいました。しかしAさんの胸の内は、安心とはほど遠いものでした。話題にしているのは今の家計と将来の生活基盤であり、取得できるかどうかも分からない地方の実家の話ではありませんでした。



価値も条件も不明な「家」を安心材料にされても

さらに気になったのは、その実家にどれほどの資産価値があるのか、誰も把握していないことでした。築年数、修繕の必要性、固定資産税、売却の可能性など、現実的な要素は何ひとつ確認されていません。それでも「家がある」という事実だけで老後の不安が解決したかのように語られると、説得力より先に違和感が立ち上がります。



住む予定があるのかどうかも決めていない家を前提に、「問題ない」と言い切られても、生活設計としては粗すぎます。安心の根拠が数字でも計画でもなく、立場と見込みだけで組み立てられていることに、Aさんは言葉を失ったそうです。



欲しかったのは希望ではなく具体策

頼もしく振る舞いたい気持ちは理解できても、根拠の見えない自信は不安の解消にはつながりません。将来の話をしているのに、現在の条件がひとつも整理されないままでは、会話は前に進みません。



Aさんはその夜、反論せず話を終えました。そして心の中で静かに思ったといいます。それだけ胸を張れるのなら、まずは今の生活圏で具体的な備えを形にしてほしい、と。老後の安心は、予定や肩書きではなく、確認された現実の積み重ねからしか生まれないものです。どや顔の安心宣言より、少なくとも具体的な備えのほうが、はるかに信頼できるのです。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）