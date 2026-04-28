ネリー・コルダが昨年8月以来12週ぶりに世界1位返り咲き 山下美夢有は6位【女子世界ランキング】
27日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】ネリーと一緒に池ダイブした甥っ子…号泣する姿がかわいい！
先週の「シェブロン選手権」でメジャー通算3勝目を挙げたネリー・コルダ（米国）が、ジーノ・ティティクル（タイ）を抜き、世界1位の座に返り咲いた。今季は出場5試合で優勝2度、2位が3度と絶好調。昨年8月の「AIG女子オープン」（全英）後に2位に陥落して以来となる、12週ぶりの“奪還”になった。以下、3位のキム・ヒョージュ（韓国）、4位のチャーリー・ハル（イングランド）、5位のハナ・グリーン（オーストラリア）に変化はなかった。山下美夢有は6位をキープ。日本勢は15位の西郷真央、16位の畑岡奈紗、18位の岩井明愛、19位の竹田麗央、20位の岩井千怜と続いていく。勝みなみが1ランクアップし28位に。佐久間朱莉が30位から36位に後退した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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