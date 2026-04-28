「制コレ22」蓬莱舞、白ランジェリー姿で美ボディ際立つ
【モデルプレス＝2026/04/28】オーディション企画「制服コレクション2022」でグランプリに輝いた蓬莱舞が、4月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】20歳グラドル、美バスト際立つビキニ姿
発売中の2nd写真集「ラストシーン」が好評の蓬莱が登場。6ページにわたるグラビアは同写真集の未公開カットで構成される。「高校時代と比べて、時間的、体力的に余裕が出てきた」と語る彼女。2年前にリリースした1st写真集時代と比べて、自身の変化を感じ取っているという。
今号では、白のランジェリー姿で抜群のスタイルを披露している。
今号の表紙は上戸彩。そのほか、大槻理子、森脇梨々夏、、安藤笑、高峰じゅり（※「高」は正式には「はしごだか」）、≠MEの尾木波菜らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】20歳グラドル、美バスト際立つビキニ姿
◆蓬莱舞、美ボディ披露
発売中の2nd写真集「ラストシーン」が好評の蓬莱が登場。6ページにわたるグラビアは同写真集の未公開カットで構成される。「高校時代と比べて、時間的、体力的に余裕が出てきた」と語る彼女。2年前にリリースした1st写真集時代と比べて、自身の変化を感じ取っているという。
今号では、白のランジェリー姿で抜群のスタイルを披露している。
◆表紙は上戸彩
今号の表紙は上戸彩。そのほか、大槻理子、森脇梨々夏、、安藤笑、高峰じゅり（※「高」は正式には「はしごだか」）、≠MEの尾木波菜らが登場する。（modelpress編集部）
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