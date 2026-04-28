【究極のメンタル術】絶不調からのV字回復！自力でダメなら「他人のミス」を観察すべき深い理由

数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。

朝イチのショットが林に消え、3ホール連続で「7」の大叩き……。

「なんとかしなくちゃ！」と気合を入れ直せば入れ直すほど、体は力み、ボールはとんでもない方向へ飛んでいく。ゴルフ好きなら誰しも経験する、あの「負のスパイラル」です。

一度崩れたメンタルを立て直すのは至難の業。しかし、漫画『ゴルフは気持ち』第3話には、そんな絶望的な状況を一瞬でひっくり返す「究極のメンタル回復術」が登場します。

それはなんと、「他人の苦悩を観察する」というもの！

他人の悲劇を見ると、自分が良くなる不思議

物語の前半、絶不調で空回りしていた主人公のカンちゃんですが、絶好調だった同伴者のスーやんがバンカーで大叩きしたのを境に、状況が一変します。

スーやんがダブルパー、トリプルとズルズルとスコアを落としていく一方で、カンちゃんのスコアはどんどん良くなっていったのです。

「隣家のケンカは極上のスープの味」

カンちゃんは気がつきます。「単に人の苦悩を見たから冷静になれたんじゃないか？」「相手が悪くなればなるほど自分がよくなる！」と。

苦悩する人を見ることで、不思議と自分のプレーを客観視できるようになり、無駄な力みが抜けるのです。

「ゴルフというものは悪くなると自分の力では立て直しがきかない」。だからこそ、「ゴルフが悪くなったら苦悩の人を見よ！人の力を借りるのね」とカンちゃんは結論づけます。

まとめ

自分が絶不調のとき、同伴者がナイスショットを連発していると余計に焦ってしまいますよね。しかし、同伴者がミスをして苦しんでいる姿を見ると、「自分だけじゃないんだ」と心がスッと軽くなるものです。

「隣家のケンカは極上のスープの味」。

これは決してただの意地悪ではありません。自力でどうにもならない時は、周りの状況を観察して「人の力を借りる」。これこそが、メンタルスポーツであるゴルフの極意と言えるでしょう。次にスコアが崩れた時は、ぜひこっそり周りを見渡してみてくださいね！