100切り&90切り達成に不可欠なメトロノームスイングとは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

100切り&90切り達成に不可欠なメトロノームスイングとは

テークバックとフォロースルーの振り幅は左右対称

アプローチのスイングは左右対称が原則です。テークバックで両手を右腰の高さまで振り上げたら、フォロースルーもテ

ークバックと同じ振り幅の左腰の高さで止めるようにしましょう。

左右の振り幅を均等にすることでメトロノームのようなイメージでスイングしやすく、クラブヘッドの軌道やリズム感の安定化に大きな効果があるのです。

これは１００切りはもちろんのこと90切りを達成するまでぜひとも心掛けていただきたいポイントです。

余談ですが、80台の前半から70台のスコアで回れるくらいのレベルになると、今度はメトロノーム式のスイングのイメージが次第に薄れてきて、小さめのテークバックから大きめのフォロースルーへと振り抜く感覚が強まってきます。メトロノーム式のスイングでも振り下ろすときに減速したりゆるんだりしてしまうケースがあるためで、ダウンスイングが絶対にゆるまないようにクラブを加速させる意識が働くのです。

距離感はバックスイングの大きさで加減する考えの人が多いのですが、プロや上級者たちはフォロースルーの振り幅で距離感をコントロールします。クラブを振り抜いていくスピードがそのまま距離感に直結するからです。

アプローチの技術の安定をはかりたい人は、メトロノームのイメージでスイングを構築していきましょう。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信