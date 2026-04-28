現地時間28日からロンドンで開幕する世界卓球選手権に向け、早田ひな選手が出発前に取材に応じ、今大会への強い決意を語りました。

今大会について早田選手は「今回は優勝だけを目指して頑張りたい」と力を込めました。さらに「ロンドンの気候が日本と逆でまだまだ寒いので、一番体調管理に気を付けないといけない」と語り、環境面への対応も重要なポイントに挙げました。

一方で2024年パリオリンピックのシングルスの準々決勝で左腕を負傷。その後行われた3位決定戦や団体戦ではテーピングに痛み止めを服用しなんとか最後まで全力を尽くし2つのメダルを獲得しました。その痛めた左手首については、「3月のシンガポール大会の前に完全にテーピングを外した。全日本が終わってから病院に行って徐々に外していった」と説明。「外してプレーしてみて何もなかったので、何もしないで出た」と現在はテーピングなしでプレーできる状態であることを明かしました。

プレー感覚についても「パリの前の良かった感覚と、その後に目指していたいろんな感覚が徐々にかみ合ってきている」と手応えを語る一方、「まだ試合でどんな形で出るかは自分でもわからない。それが楽しみ」と前向きに語りました。

前回大会は準優勝に終わり、「悔しさを晴らしたい」と意気込む早田選手。ロンドンの大舞台で頂点を狙います。