最高気温40℃以上の日を指す新たな名称が「酷暑日」に決定。2026年も危険な暑さが予想されるなか、“進化した日傘”が続々登場しています。

【写真を見る】“送風機能”や“ミストシャワー”で快適…日差しを遮るだけじゃない「進化する日傘」2026【THE TIME,】

「水筒ブランド」も日傘に参入

入ってすぐの場所に“日傘コーナー”が設置されている『ハンズ新宿店』（東京・渋谷区）では、約800種類がズラリと並びます。

中でも3月に発売され話題となっているのが、水筒で有名な『サーモス』から発売された折り畳み式の「＆ONDO COOL遮熱 日傘」(8800円)。その特徴はー

『ハンズ』広報部・田口瑛子さん：

「通常の日傘だと遮熱率は35〜40％だけど、サーモスの日傘は“遮熱率が60％以上”」

通常よりも糸の本数を増やし“密度を高めた生地”を表面に使い、裏面には“熱を通しにくいフィルム”を貼ることで高い遮熱率を実現。実際に使ってみるとー

THE TIME,マーケティング部 曽田茉莉江部員：

「涼しい。体感温度が一気に変わる感じ」

どれほど違いがあるのか、「日傘なし」「一般的な日傘」と15分後の気温を比較してみると、日傘なしと比べて8℃、一般的な傘よりも2℃低いという結果に！

▼日傘なし⇒36.1℃

▼一般的な日傘⇒30.5℃

▼サーモス日傘⇒28.6℃

『サーモス』マーケティング部・星野晴己さん：

「真空断熱技術を通じて温度に向き合ってきた弊社だからこそ、日傘を通じた心地よいライフスタイルを提供したいと考え開発した」

おにぎりよりも軽い「100g以下」

1万本売れるとヒットと言われる傘業界で“ハンズだけで10万本販売”と売れに売れているのは『ムーンバット』の晴雨兼用折り畳み傘「マジカルテック プロテクション スリム50cm」(4400円)※ハンズなどの実店舗・公式通販などで販売中

人気の理由は「約82g」という“驚きの軽さ”。コンビニのおにぎり以下の重量です。

戦略事業部・藤井優美さん：

「当社独自開発した特殊なカーボン骨を使用することで軽量化と耐久性を保つことができた」

畳んだ時の大きさが「11.7cm」というコンパクトさが人気なのは、「ミラクルテック プロテクション 折りたたみ日傘」(ムーンバット/4400円)です。※ハンズなどの実店舗・公式通販などで販売中

曽田部員：

「“缶ジュースを持っているサイズ感”。場所を取らないのでカバンの中にスッと収納できる」

ストレスなく「即キレイに畳める」

日傘で“よくある悩み”といえば、折り畳む時の手間。

「畳んでグチャってなった時にちょっと邪魔になる」（20代女性）

「傘を閉じる時に素早くキレイに畳めたらいいな」（50代女性）

そんな悩みを解決してくれるのが、“5秒でたためて”ワンタッチ開閉の「クイックシャット 自動開閉 UVブロック 折55cm」(ウォーターフロント/5390円)

『ウォーターフロント』広報担当・大野幸愛さん：

「傘生地の裏面に“パネル”がついて、このパネルにより“形状記憶”されキレイに畳める」

「送風機能」や「ミスト付き」

今や日傘は日差しを遮るだけではありません。

「ファンブレラ POLE PLUS」(サンコー/6980円)は、シャフト部分に小さな穴がいくつも並び、これが「送風口」。顔から首元まで“広範囲に風を当てる”ことができ、風量は弱中強の3段階に調節できます。※家電量販店・公式通販などで販売中

『サンコー』広報担当・四宮美波さん：

「近年暑くなってきていて日傘もハンディファンも手放せないけど、どちらも持つと両手が埋まってしまう。それなら一つにしてしまおうと」

すでに日傘を持っているという人には、クリップでシャフトに取り付けられる「日傘クリップファン LCAF008」(ライフオンプロダクツ/2728円)。

曽田部員：

「意外と軽くてまったく疲れない。360度回転するから自分が涼みたいところに当たるのが嬉しい」

さらに、風だけでなく“ミスト”も出るのは、「ミストファン傘」(シスクル)※楽天市場・Yahoo!ショッピング「イーネ」にて販売中

持ち手の底部分にペットボトルが装着でき、ボタンを押すとシャフト上部からミストシャワーを噴射。傘内側の頂上部分にファンも付いているのでー

曽田部員：

「ここまで爽快感を味わえると思っていなかった。テーマパークとか長い間並ばないといけない時に“熱中症対策としてバッチリ”」

“進化する日傘”が暑い季節の強い味方になりそうです。

（THE TIME,2026年4月24日放送より）