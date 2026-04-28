株式会社E&Iクリエイション（2ndfocus）は、ライカM11/M10シリーズに装着できるサムレストを4月24日（金）に発売した。

AKuser BE THE ULTIMATEブランドの製品。ホットシューに装着して使用する。

ダマスカス鋼製ステンレスシルバー、クリスタルチタン製フロストグレー、クリスタルチタン製フロストシルバーの3種類を用意した。

いずれも高精度CNC加工による金属削り出し。エッジ処理により滑らかな質感を確保し、高い剛性も備えるという。

トッププレート形状や操作系との干渉を抑えた設計により、装着時の一体感を高めたとする。

また、親指が触れる部分にはテクスチャー加工が施されており、安定した操作が可能という。

ダマスカス鋼製 ステンレスシルバー

クリスタルチタン製 フロストグレー

クリスタルチタン製 フロストシルバー

対応機種：ライカM11/M11-P/M11-D/M11 Monochrom、ライカM10/M10-P/M10-D/M10 Monochrom/M10-R 外形寸法：61×33×22mm 質量：約37g（ダマスカス鋼製ステンレスシルバー）、約22g（クリスタルチタン製フロストグレー／フロストシルバー） 価格：5万3,000円（ダマスカス鋼製ステンレスシルバー）、3万6,000円（クリスタルチタン製フロストグレー）、3万1,000円（クリスタルチタン製フロストシルバー）