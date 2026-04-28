プロ野球・巨人の大城卓三選手が、打撃面で好調をキープしている要因について語りました。

今季9年目を迎える33歳のキャッチャー・大城選手。今季はここまで6試合のスタメンマスクを含む10試合に出場し、2HRを放つなど打率.435、OPS1.301と好調をキープしています。

ここまで安定した打撃ができている点について大城選手は、スタメン・代打と起用が異なる中でも「しっかり自分の中で整理して、場面、場面でしっかり準備していけている。それが今はいい感じにきてるかなと思います」と語ります。特に代打の場面では積極的にいくことを意識しているそうで「1打席勝負ですので、そういった部分では難しいところもありますけど。いい場面で出してもらえたりしているので、何とかして貢献したいという思いで」と、その向き合い方についても明かしました。

さらに好調の要因には、今季から1軍打撃コーチに就任している李承菀コーチの存在もあるそう。李承菀コーチは昨季の秋季キャンプに臨時コーチとして参加し、阿部慎之助監督から「1年間いてほしい」と熱烈なオファーを受け、今季から1軍打撃コーチに就任することとなりました。大城選手は昨秋からもらっている継続的なアドバイスが、身になっていることを明かしました。

(4月27日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)