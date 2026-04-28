4月9日（木）から、全国のドトールコーヒーショップで期間限定の新作メニューが登場したのをご存じでしょうか？ なかでも、筆者がとくに気になったのが「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」。

発売直後から、「生クリームを飲んでるかと思うくらい濃厚」「おいしすぎてやばすぎ」とSNSで大きな話題を呼んでいる商品の実食レポートをお届けします。

「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」

今回ご紹介するのは、「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」（税込670円）。ドトールのなかでは少々リッチなお値段設定ですが、その満足度はまさに規格外。ベースとなっているのは、香ばしい黒ごま豆乳ベースにドトールミルクを合わせた“黒ごまオレ”です。

本商品最大の特徴は、ドリンク下部に見えるぷるぷるの黒糖わらびもち。ドトールでは、これまでも多くの黒ごまドリンクが誕生していますが、それらとは異なる“飲む和スイーツ”となっています。

よく混ぜてから飲んでみると、圧倒的な“濃厚さ”に感動……！ SNSで、「まるで生クリームを飲んでいるよう」と評されるのも納得です。



オレ部分の甘さは控えめなぶん、黒糖わらびもちの優しい甘さをしっかり感じられる仕上がりに。ミルクのまろやかさと黒ごまの風味が絶妙なバランスで溶け合い、あっという間に飲みきってしまいました。

個人的に、タピオカドリンクはタピオカのボリューム感が強くてお腹がいっぱいになってしまうのですが、こちらは、わらびもちが程よくクラッシュされていて飲みやすいのもうれしいポイントです。

ちなみに、ストローが通常のドリンクと同じものだったので、吸うときはあまり必死な顔にならないようにご注意を。

今回紹介した「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」はMサイズのみの展開で、店内利用でもテイクアウトカップでの提供となっています。



正式な販売期間は発表されていませんが、昨年の「沖縄黒糖黒ごまラテ」は6月19日で販売を終了したようなので、今回の商品も6月ごろまでの販売となりそうです。

黒ごまの香ばしさと黒糖のコク、そしてわらびもちの食感が1度に楽しめるこの一杯は、飲みごたえ抜群な最強の和スイーツでした。黒ごま系ドリンクが好きな方はもちろん、ドトールでは普段コーヒーしか飲まないという方も、SNSで「全人類飲んだほうがいい」とまで評されるおいしさを体験してみてはいかがでしょうか。

（文＝桐田えこ）