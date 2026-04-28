

米津玄師（Photo by Yohji Uchida）

米津玄師が、新曲「烏」（からす）を「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろしたことが発表された。あわせて、米津玄師からのコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。

楽曲は、5月10日放送「サンデースポーツ」（NHK総合 午後9時50分〜）内で初公開となる。同日をキックオフとし、NHK各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間の6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」での放送も決定した。

2025年を席巻した「IRIS OUT」に続く、2026年の一曲。

米津玄師が2025年に発表した「IRIS OUT」は、国内週間ストリーミングで「史上最速」での１億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成した。米Billboard “Global 200”では日本語楽曲の歴代最高位を更新し、Spotifyのデイリーバイラルチャートでは、50以上の国と地域に同時ランクインするなど、国内外のチャートを席巻し、2025年を代表する一曲となった。2026年、新曲「烏」で、FIFAワールドカップ2026をはじめとするサッカーシーンをさらに熱く彩る。

米津玄師コメント

NHKサッカーテーマソングとして「烏」という曲を作りました。長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします。