米津玄師、2026 NHKサッカーテーマ曲を書き下ろし「拍子抜けするくらい個人的な曲でした」
米津玄師（Photo by Yohji Uchida）
米津玄師が、新曲「烏」（からす）を「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろしたことが発表された。あわせて、米津玄師からのコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。
楽曲は、5月10日放送「サンデースポーツ」（NHK総合 午後9時50分〜）内で初公開となる。同日をキックオフとし、NHK各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間の6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」での放送も決定した。
2025年を席巻した「IRIS OUT」に続く、2026年の一曲。
米津玄師が2025年に発表した「IRIS OUT」は、国内週間ストリーミングで「史上最速」での１億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成した。米Billboard “Global 200”では日本語楽曲の歴代最高位を更新し、Spotifyのデイリーバイラルチャートでは、50以上の国と地域に同時ランクインするなど、国内外のチャートを席巻し、2025年を代表する一曲となった。2026年、新曲「烏」で、FIFAワールドカップ2026をはじめとするサッカーシーンをさらに熱く彩る。