今日4月28日(火)は、北海道と東北は雲が多く、雨や雷雨の所があるでしょう。東日本と西日本は日差しが出ますが、夕方以降は雨の所もありそうです。沖縄は晴れるでしょう。東日本と西日本では汗ばむ陽気になりそうです。

北日本は雨と雷注意

今日28日(火)は、北日本では、北海道の日本海側や内陸を中心に、にわか雨や雷雨に注意が必要です。東北北部も午後は雨が降りだし、雷を伴うおそれがあります。急な雷雨で道路冠水や落雷の危険があるため、黒い雲が近づいたら屋外での作業やレジャーは早めに切り上げるようにしてください。

東日本や西日本は夕方から雨の所も

北陸や関東甲信、東海はおおむね晴れますが、夕方以降は一部でにわか雨がありそうです。近畿や中国、四国、九州北部も日中は晴れ間が出ますが、夕方以降は次第に雨の範囲が広がるでしょう。帰宅時間帯の雨で路面が滑りやすくなりますので、足元に注意してください。天気の急変に備え、折りたたみ傘を持ち歩くと安心です。

東・西日本で汗ばむ陽気

東日本から西日本にかけては、日中は気温が上がり、東京や名古屋、大阪など最高気温が25℃以上の夏日となるでしょう。汗ばむ陽気となりそうです。関東から近畿、四国、九州南部では日差しも加わり、屋外では薄着でも暑く感じられるでしょう。こまめな水分補給を心がけ、屋外で活動する際は日陰を利用するなど、熱中症対策を意識してお過ごしください。