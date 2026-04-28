中島健人、謎多きフェロモンだだ漏れコンビニ店長役で無理難題を解決！『コンビニ兄弟』今夜スタート
中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合／毎週火曜22時）の第1話が28日の今夜放送される。
【写真】舘ひろしがコンビニチェーン創業者役で出演『コンビニ兄弟』第1話より
本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第1話あらすじ
テンダネス門司港こがね村店には、店長・志波三彦（中島）目当ての客が日々殺到する。フェロモン満載、真心の接客で老若男女が魅了されファンクラブまで結成されている。その様子をパート店員・中尾光莉（田中麗奈）がネット漫画にあげると大バズり！なぜこんなイケメンが門司港でコンビニ店長をしているのか…それが一番の謎だ。
ある日、いつもランチに一番乗りに来る浦田茂雄（中原丈雄）が現れず、三彦は不安を覚える…。
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』はNHK総合にて毎週火曜22時放送。
【写真】舘ひろしがコンビニチェーン創業者役で出演『コンビニ兄弟』第1話より
本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第1話あらすじ
テンダネス門司港こがね村店には、店長・志波三彦（中島）目当ての客が日々殺到する。フェロモン満載、真心の接客で老若男女が魅了されファンクラブまで結成されている。その様子をパート店員・中尾光莉（田中麗奈）がネット漫画にあげると大バズり！なぜこんなイケメンが門司港でコンビニ店長をしているのか…それが一番の謎だ。
ある日、いつもランチに一番乗りに来る浦田茂雄（中原丈雄）が現れず、三彦は不安を覚える…。
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』はNHK総合にて毎週火曜22時放送。