きょうは関東なども晴れ間が戻り、関東から西で25℃以上の夏日になる所が多くなりそうです。東京も25℃と、一気に汗ばむくらいになるでしょう。ただ、東北や日本海側では、にわか雨や雷雨の所がある見込みです。

【東北は雷雨に注意】

朝は晴れ間の出る所が多いものの、上空の寒気や湿った空気の影響で午後は次第に雲が多くなりそうです。東北は雨や雷雨となり、岩手県の大槌町周辺も夕方以降は雨が降るでしょう。北陸から九州北部にかけての日本海側でも、にわか雨の所がある見込みです。

【南風で気温上昇 東京なども夏日に】

日中の気温は、西日本や東日本を中心にきのうより高く、25℃以上の夏日地点が続出となりそうです。宮崎で28℃と今年一番の暑さが予想されます。前橋や熊谷で27℃、名古屋や福井で26℃、東京も25℃まで上がるでしょう。関東や北陸はきのうより高くなりそうです。服装選びに気をつけて、こまめな水分補給も心がけてください。一方で北海道はきのうより大幅に低く、札幌で12℃など北風も冷たく感じられそうです。

＜きょう28日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：12℃ 釧路：12℃

青森：14℃ 盛岡：16℃

仙台：22℃ 新潟：21℃

長野：25℃ 金沢：23℃

東京：25℃ 名古屋：26℃

大阪：25℃ 岡山：26℃

広島：24℃ 松江：23℃

高知：24℃ 福岡：24℃

鹿児島：25℃ 那覇：26℃

あすは雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨があるでしょう。木曜日から金曜日にかけては、発達する低気圧の影響で広い範囲で雨となり、大雨のおそれがあります。風も強まって荒れた天気になるでしょう。この雨で気温が下がりますが、土曜日は再び夏日の所が多くなり、ゴールデンウイークは気温の変化が大きくなりそうです。