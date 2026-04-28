岩手県大槌町の山林火災は6日目となった27日、現地にはようやく雨が降りました。焼失面積が町全体の1割近くにまで広がる中、専門家はこの雨が消火活動のカギになると話しました。

■ようやく雨も…町全体の約1割が焼失

発生6日目となった岩手県大槌町の山林火災。焼失面積は町全体の1割近くにおよぶ、およそ1618ヘクタールに拡大しています。（27日午後5時時点）

27日午後、雨が降りました。

大槌町民

「早く（火が）消えてほしいね」

夜になって、上空から見てみると…

「あたりは暗くなってきましたが、火のようなものは見当たりません」

■「火種が残っている。まだ安心はできない」

前日まで確認されたような山肌を焼く炎は確認できません。現場で消火活動にあたった消防隊員からも。

仙台市消防局 消防司令長

「雨だと火災現場全体に湿気が生まれる。小雨だったが降ってよかった」

ただ…。

仙台市消防局 消防司令長

「火種が残っているという部分で、再燃という形で火がつく場合もある。まだ安心はできない」

■「熱源データ」を可視化…日を追うごとに範囲が拡大

いまだに鎮圧に至っていない山林火災。

26日までの大槌町の「熱源データ」を可視化したマップによると、新しい観測情報ほど、赤に近い色で表示されていて、日を追うごとに範囲が拡大していくのがわかります。

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焼失面積がより広がっている吉里吉里地区側を拡大してみると、山のエリアを中心に熱源が拡大しています。

■三陸地方特有の「地形」延焼拡大の原因の1つか

現地で調査にあたる専門家が、延焼が拡大した原因の1つだと指摘するのは三陸地方特有の「地形」です。

山林火災に詳しい 千葉大学・峠嘉哉准教授

「リアス式海岸で斜面が急な地域。斜面が上向きに延焼する時、延焼の速度が速くなる。（逆に）下るときには、上側で燃えたものが転がって下のところで新しく出火してしまったりするので。スギやマツみたいに燃えやすい樹種が多かったので、複合的に影響して大規模化に至ったと考えています」

■「雨」が鎮圧のカギに？ 28日夕方も雨予想

こうした中で今後のカギを握るのが、27日と28日に見込まれる雨だと話します。

山林火災に詳しい 千葉大学・峠嘉哉准教授

「（雨は）いま燃えてるところに加え、これから燃えるかもしれない、延焼が懸念される領域も全てをぬらしてくれる。消防活動的にはプラスになった」

大槌町では、28日も夕方以降は雨が降る予想です。

（4月27日放送『news zero』より）