多方面で活躍のモデル・山崎あみ、『週プレ』で魅せた進化した色っぽさ♡

山崎あみが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！

山崎あみ ©松岡一哲／集英社

【プロフィール】

山崎あみ（やまざき・あみ）

1997年1月19日生まれ 東京都出身

身長170cm 血液型＝O型

YouTube『うるおうリコメンド』【@uruou.recommend】に出演するほか、ラジオDJ、モデルなど多方面にわたって活躍中。今年1月に認定テクニカルアナリスト（CMTA®）の資格を取得した。

公式X【@_ami_yamazaki_】

公式Instagram【@_ _ami.yamazaki_ _】

今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】山崎あみ写真集「Ray of Light」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】山崎あみ写真集「Ray of Light」©松岡一哲／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』19＆20号は4月27日に発売！