メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ、『トークィーンズ』降臨でアン ミカ涙!? “共感しかない”エピソードも
メリル・ストリープとアン・ハサウェイが、4月30日・5月7日23時放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に登場。あこがれのアカデミー女優降臨に、指原莉乃は“ド緊張”、アン ミカは感激のあまり涙ぐむ。
【写真】メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ、『トークィーンズ』で超笑顔！
4月30日・5月7日のゲストは、映画『プラダを着た悪魔２』の公開を前に来日中のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。なんと、このたびの来日で出演するバラエティー番組は『トークィーンズ』だけとなる。
今回は、あこがれのスターに会うべく、トークィーンズたちがスタジオを飛び出し、取材場所であるロケ先へ向かう。ゲストの2人が到着するまでまだ少し時間があるということで、およそ20年前に公開された『プラダを着た悪魔』の1作目から、それぞれが“心に刺さりまくった”シーンを振り返りながら待つことに。中でも、この作品が大好きで、公開当時に映画に出てくる洋服を全部買いそろえたというアン ミカは、気合が入りまくりだ。それぞれが思い出の名シーンを振り返りながら、当時感じたことや共感したポイントを熱く語り尽くしたところで、待ちに待ったゲストが到着する。
ついに2人に会えると感極まったアン ミカが思わず涙ぐむ中、指原の呼び込みでメリル・ストリープとアン・ハサウェイが登場。2人に対して指原が「日本の、おしゃべりが好きな女性陣でやっている番組です」と説明すると、アンが「ガールズトークは大好き」、そしてメリルは「かかってきなさい！」と笑顔で応酬。冒頭から大盛り上がりの中、大スターの気さくな様子に励まされるように、トークィーンズたちがさまざまな質問を投げかける。
口火を切ったのは指原。20年ぶりに新作を公開する心境について質問すると、メリルが「20年待った甲斐（かい）のある素晴らしい脚本」と言いながら、ふと口をつぐみ、前のめり気味のトークィーンズたちに「どうやって誰がしゃべると決めているの？」と逆質問する。
その言葉をきっかけに緊張がほぐれたのか、トークィーンズメンバーは、「（メリルが演じる）ミランダのように、コーヒーに対するこだわりはある？」「仕事とプライベートのバランスはどうしてる？」「プライベートでのファッションのこだわりは？」「嫌いな家事は？」など、それぞれが聞いてみたかった質問を次々と投げかける。
思わず共感してしまう家族との日常に関するエピソードも飛び出す中、福田麻貴（3時のヒロイン）が「仕事において頑張ったのに認められなかったときの悔しい経験は？ また、そんなとき、まず初めにどうするか？」と問いかけると、メリルとアンから学びのあるアドバイスが飛び出す。果たしてその内容は？
この模様は、4月30日と5月7日の2週にわたって放送。前編では、ゲストの2人を迎えるまでの様子と前作『プラダを着た悪魔』の名シーンを交えた思い出トーク、後編では、ゲストを交えたスペシャルトークを放送する。
あこがれのスターを前に緊張しながらも、気後れせずさまざまな質問を繰り広げ、トークィーンズらしさを発揮。そして、それに気さくに応じてくれたメリルとアン。トークィーンズたちが引き出す、大スターの素顔、共感と学びに満ちたトークの数々を楽しんでほしい。
メリル・ストリープとアン・ハサウェイが出演する『トークィーンズ』は、フジテレビ系にて前編が4月30日23時より、後編が5月7日23時より放送される。
【写真】メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ、『トークィーンズ』で超笑顔！
4月30日・5月7日のゲストは、映画『プラダを着た悪魔２』の公開を前に来日中のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。なんと、このたびの来日で出演するバラエティー番組は『トークィーンズ』だけとなる。
ついに2人に会えると感極まったアン ミカが思わず涙ぐむ中、指原の呼び込みでメリル・ストリープとアン・ハサウェイが登場。2人に対して指原が「日本の、おしゃべりが好きな女性陣でやっている番組です」と説明すると、アンが「ガールズトークは大好き」、そしてメリルは「かかってきなさい！」と笑顔で応酬。冒頭から大盛り上がりの中、大スターの気さくな様子に励まされるように、トークィーンズたちがさまざまな質問を投げかける。
口火を切ったのは指原。20年ぶりに新作を公開する心境について質問すると、メリルが「20年待った甲斐（かい）のある素晴らしい脚本」と言いながら、ふと口をつぐみ、前のめり気味のトークィーンズたちに「どうやって誰がしゃべると決めているの？」と逆質問する。
その言葉をきっかけに緊張がほぐれたのか、トークィーンズメンバーは、「（メリルが演じる）ミランダのように、コーヒーに対するこだわりはある？」「仕事とプライベートのバランスはどうしてる？」「プライベートでのファッションのこだわりは？」「嫌いな家事は？」など、それぞれが聞いてみたかった質問を次々と投げかける。
思わず共感してしまう家族との日常に関するエピソードも飛び出す中、福田麻貴（3時のヒロイン）が「仕事において頑張ったのに認められなかったときの悔しい経験は？ また、そんなとき、まず初めにどうするか？」と問いかけると、メリルとアンから学びのあるアドバイスが飛び出す。果たしてその内容は？
この模様は、4月30日と5月7日の2週にわたって放送。前編では、ゲストの2人を迎えるまでの様子と前作『プラダを着た悪魔』の名シーンを交えた思い出トーク、後編では、ゲストを交えたスペシャルトークを放送する。
あこがれのスターを前に緊張しながらも、気後れせずさまざまな質問を繰り広げ、トークィーンズらしさを発揮。そして、それに気さくに応じてくれたメリルとアン。トークィーンズたちが引き出す、大スターの素顔、共感と学びに満ちたトークの数々を楽しんでほしい。
メリル・ストリープとアン・ハサウェイが出演する『トークィーンズ』は、フジテレビ系にて前編が4月30日23時より、後編が5月7日23時より放送される。