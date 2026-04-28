テレビ朝日系「プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎」合体２時間ＳＰ（午後７時）が２８日に放送される。「プラチナファミリー」には明治維新の立役者・岩倉具視の子孫が登場する。

ＭＣの小泉孝太郎と高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」。今回は岩倉具視の子孫・正和さんに密着する。

正和さんの職業は、日本有数の法律事務所で働くトップレベルの弁護士。世界的にも有名な大手企業の２兆円規模の企業買収などに携わっているという。

正和さんのオフィスは、東京・六本木ヒルズの４フロアを占め、広さはなんと約１万９０００平方メートル！ 東京を一望でき、時に富士山も見ることができる広々とした朝礼スペースや、有名音楽家を招くピアノホールなど驚きの空間が広がる。

裁判の練習を行う模擬法廷もあり、正和さんが模擬裁判の見本を見せると、ちさ子は「かっこいい」と思わず声を上げる。さらに、オフィスには裁判に必要な文献がそろう大図書館まで完備。正和さんが「論理的で頭が整理されるから三島由紀夫を好む」と明かすと、ちさ子は「人間としての次元が違う」と驚いた。番組では、具視ゆかりの地を巡るほか、ある伝統芸能を受け継ぐ名家も紹介する

また「火曜の良純孝太郎」では、ＭＣの石原良純と小泉孝太郎が東京・調布にある関東屈指の観光スポット・深大寺へ。奈良時代の創建から現在に至るまで、深大寺が人々に愛され続けてきた理由に迫り、名物“深大寺そば”に舌鼓。住職が今だから話せる石原裕次郎さんと深大寺の秘話を明かすほか、日活調布撮影所に今も残る裕次郎さん伝説のスポットを紹介する。