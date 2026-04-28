公示地価が発表された。東京都区部の地価は住宅地で対前年比9.0％、商業地で同13.8％という高い伸びを示した。昨年は大阪・関西万博で盛り上がった大阪市も住宅地で6.5％、商業地で12.7％と、東京都区部に次いで高い上昇率となった。

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いっぽう三大都市の一角である名古屋市はどうかといえば、住宅地が3.1％、商業地が4.5％の伸びと前年の上昇率（住宅地3.6％、商業地5.0％）を下回る結果となっている。地価上昇が顕著なのは東京、大阪だけかといえば、福岡市は住宅地7.0％、商業地9.0％、仙台市で住宅地4.3％、商業地7.8％といずれも名古屋市を上回る伸びを示している。



JR名古屋駅 ©AFLO

地価上昇で際立つ東京・大阪との差

地価が上昇するのが良いことだと断言はできないが、成長する街のイメージとして考えると東京や大阪と比べて圧倒的に低い伸び率の名古屋が気になる。

名古屋の街を歩くと、まず気付くのが道路の広さだ。戦後の都市計画で名古屋市は街路整備が最も上手にできた街といえ、車を運転すると実にゆったりとした道路網であることがわかる。ただいっぽうで、あまりに道路幅が広いために商業圏が分断され、また通りを渡るのに心理的な圧迫感、つまり向こう側の街が遠く感じて足が向きにくい構造にある。

商業街は市営地下鉄の栄、丸の内、伏見、久屋大通の4つの駅で囲まれたスクエアなエリアに集中する。オフィス街はこのエリア以外では近年、名駅地区に高層オフィスビルが集中的に建設されたことで、2つのエリアを形成している。

街を歩いて気づくのがインバウンドの少なさだ。東京はもちろん最近、大阪市内はどこを歩いても「ここはどこの国？」と思うほど外国人てんこ盛り状態だ。話している言語も中国語、英語のみならず各国語が乱れ飛び、日本語が聞こえるとホッとするほどだ。ところが名古屋市内は驚くほどインバウンドが少ない。

観光施設は名古屋城くらい…決定打を欠く観光資源

もちろん最近は増えたとの話もあるがデータは雄弁だ。観光庁発表の2024年度における外国人宿泊者延べ数都道府県別ランキングをみると、名古屋市を含む愛知県は年間306万5000人泊で全国9位。東京都（1位）3938万4000人泊のわずか7.7％、大阪府（2位）1965万7000人泊の15.5％にすぎない。

たしかに名古屋にはインバウンドが喜ぶような観光施設が少ない。名古屋といえば金の鯱で有名なお城。2024年度全国城郭入場者数ランキング（有料ベース）では大阪城の265万9000人に次ぐ2位で223万5000人を誇るが、外国人入場者数では62万7000人と全体の28％にすぎない。かたや大阪城は2025年度の最新データによると入場者数281万人のうち外国人が約8割に相当（225万人）するという。

名古屋城のほか集客力の強い観光施設が見当たらないのも特徴だ。パワースポットとして有名な熱田神宮、紡績織機から車までのトヨタ自動車の歴史を追うことができる個人的には推しの施設トヨタ産業技術記念館、陶磁器メーカーノリタケが創業100周年でオープンさせたノリタケの森、金城ふ頭にあるレゴランドなどがあるが、多くのインバウンドを集めるにはやや力不足の感が否めない。

名古屋を代表する老舗商店街である円頓寺商店街でもインバウンドを呼び寄せようと工夫を凝らし始めてはいるものの、東京はもちろん食文化の点で圧倒的な地位を築く大阪には及んでいない。

歴史、文化遺産が乏しい名古屋は修学旅行先としても人気がない。2024年度の修学旅行先ランキングでは中学生は京都、奈良、東京、大阪、高校生で大阪、沖縄、京都、東京の順となるが名古屋はいずれもベスト20位以内にも入れない「ランク外」の街だ。

投資マネーが集まらない結果…

国内外の投資マネーが不動産価格上昇の一因とされる。では名古屋に投資マネーは集まっているのだろうか。不動産証券化協会調査の上場J-REIT（不動産投資信託）の保有不動産所在地の分布をみると、東京都区部が43.9％、近畿圏で15.3％を占めているのに対して名古屋を含む中部圏ではわずか5.4％にすぎない。

東海道線が貫き、日本列島のほぼ中央部にあって、古くは織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という天下人を輩出した愛知県の中心名古屋であるが、観光面や不動産投資面においてはスルーされているのが現状で、結果として地価上昇が穏やかになっていることが推察される。

地価が激しく上昇していない名古屋だが、マンション価格もおどろくほどリーズナブルだ。2025年における新築分譲マンション価格は3941万円と前年比で11.4％の下落。札幌（6022万円）、仙台（5766万円）、福岡（5305万円）、広島（5248万円）を大幅に下回っている。同じく中古マンション平均価格でも2907万円。東京都区部（1億393万円）や大阪市（5113万円）などと比べて格安なのだ。

“割安不動産”で暮らしやすい名古屋

名古屋は居住環境も格段に恵まれている。人口密度は1㎢あたり7165人と東京都区部（1万5840人）、大阪市（1万2489人）よりはるかに余裕がある。在留外国人も11万人と市の人口の4.7％にすぎず、東京都区部（6.1％）、大阪市（7.6％）と比べて突出して少ない。

このように考えてみると名古屋は、インバウンドだ、投資マネーだといった余計なものが入らず、ある意味健全な日本人の実需を忠実に反映した街ともいうことができる。名古屋のある愛知県は第二次産業の割合が日本一高く、トヨタ自動車などに代表される製造業が多く居を構え、県民所得も高い水準を示している優良で暮らしやすい街なのである。

リニア新幹線の開通も予定される名古屋、実は狙い目なのかもしれない。

（牧野 知弘）