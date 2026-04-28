Travis Japan、陽キャ・陰キャ調査で素顔明かされる 宮近海斗＆吉澤閑也は“陰キャ代表”に
7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗と吉澤閑也が、28日放送のフジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（後7：00）に出演する。放送に先駆け、収録の感想と視聴者へのメッセージが公開された。
【番組カット】ユニフォーム×デニムの着こなしに個性が出るTravis Japan
同番組は、独自の視点で答えを導き出す超調査バラエティー番組。5回目の放送となる今回の内容は、「陰キャVS陽キャ！結局どっちの生き方が幸せ？国民一斉超調査！生放送で決着SP」。宮近と吉澤は陰キャ代表として登場する。
かつて昭和の時代に“根暗VS根明”と呼ばれたこの対立構造が、令和の今、かつてない盛り上がりを見せている。最新データによると、若者の約7割が「自分は陰キャである」と自認しているという。これまで陽の当たらない場所で息を潜めてきた“陰キャ”たちが、ついに沈黙を破る。“陽キャ”に対して心の奥底に溜め込んできた不満や怒り、「これだけは言わせてくれ！」という告白がスタジオで大爆発。
果たして、メインキャスターであるカズレーザーの主張は。「結局、どっちの生き方が幸せなのか？」その答えを、スタジオで生激論する。
スタジオには、芸能界を代表する“陰キャ、陽キャ”が大集合。VTRでは、矢本悠馬、齊藤京子、伊藤利尋アナウンサー、井上清華アナウンサー、生田竜聖アナウンサー、軽部真一アナウンサー、Travis Japanメンバー全員を一生調査。衝撃の新事実が続々と明かされる。
■収録の感想
▼宮近海斗
ロケでは、それぞれの素顔が急きょ明かされて、Travis Japanがどんなグループかが分かりました。
▼吉澤閑也
Travis Japanのメンバーそれぞれの性格が、すごくよく分かるようなロケでした！吉村さんとの掛け合いも面白すぎて、お腹が痛くなるくらい笑いました！
■視聴者へメッセージ
▼宮近海斗
Travis Japanの陽キャ、陰キャが超調査されます。VTRでも、生放送でも出演させてもらいますので、ぜひ楽しんでください！
▼吉澤閑也
これを見てもらえたら、トラジャの面白さが分かると思います！世で言う陰キャ、陽キャ、自分はどっちだろうって改めて確認できると思います！そして、宮近と僕が生放送も出演するので楽しみにしていただけるとうれしいです！
【番組カット】ユニフォーム×デニムの着こなしに個性が出るTravis Japan
同番組は、独自の視点で答えを導き出す超調査バラエティー番組。5回目の放送となる今回の内容は、「陰キャVS陽キャ！結局どっちの生き方が幸せ？国民一斉超調査！生放送で決着SP」。宮近と吉澤は陰キャ代表として登場する。
果たして、メインキャスターであるカズレーザーの主張は。「結局、どっちの生き方が幸せなのか？」その答えを、スタジオで生激論する。
スタジオには、芸能界を代表する“陰キャ、陽キャ”が大集合。VTRでは、矢本悠馬、齊藤京子、伊藤利尋アナウンサー、井上清華アナウンサー、生田竜聖アナウンサー、軽部真一アナウンサー、Travis Japanメンバー全員を一生調査。衝撃の新事実が続々と明かされる。
■収録の感想
▼宮近海斗
ロケでは、それぞれの素顔が急きょ明かされて、Travis Japanがどんなグループかが分かりました。
▼吉澤閑也
Travis Japanのメンバーそれぞれの性格が、すごくよく分かるようなロケでした！吉村さんとの掛け合いも面白すぎて、お腹が痛くなるくらい笑いました！
■視聴者へメッセージ
▼宮近海斗
Travis Japanの陽キャ、陰キャが超調査されます。VTRでも、生放送でも出演させてもらいますので、ぜひ楽しんでください！
▼吉澤閑也
これを見てもらえたら、トラジャの面白さが分かると思います！世で言う陰キャ、陽キャ、自分はどっちだろうって改めて確認できると思います！そして、宮近と僕が生放送も出演するので楽しみにしていただけるとうれしいです！