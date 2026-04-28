俳優加藤清史郎（24）主演のフジテレビ系連続ドラマ「スピナーベイト」（全11話、関東地区）が6月から放送されることが、28日発表された。原作は此元和津也氏の同名コミック。

加藤演じる主人公・三井宏太が所属する抱月北高校フィッシング部の実態は「スピナーベイト」と名乗る恐喝まがいの自警団。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定する。そんな組織と知らずに入部してしまった平凡な三井は、いまだゼロポイントの序列最下位。ある日、町を震撼（しんかん）させる連続殺人事件が発生。なりゆきで犯人を追うことになった三井は、事件の渦中に放り込まれていく。衝撃の青春クライム・サスペンス。

加藤は「荒い波にもまれ、のまれながら、此元和津也さんの『スピナーベイト』という海を主人公・三井宏太として泳げることをまず本当に本当にうれしく思います」。

此元和津也氏は「スピナーベイトは、時間を経て自分の手を少し離れた作品でもあります。そんな物語と、ドラマという新しい形であらためて再会できることをうれしく思います。登場人物たちの青さや痛み、危うさが、映像の中でどんな輪郭を持つのか、今から楽しみです」。

スピナーベイトのメンバーには萩原護、奥野壮、高橋侃、伊藤あさひ、桃児、吉澤要人ら。

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