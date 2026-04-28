「わずかな希望も吹き飛んだ」悪夢が覚めないメッツ…本拠地3連敗にNY紙も冷たい目「極限まで悪化」
千賀もロッキーズ打線につかまった(C)Getty Images
巻き返しへの兆しが見えてこない。
今月に入り12連敗を喫していたメッツは、本拠地でのツインズ戦で連敗を止め、2連勝を飾りながらも、先週末のロッキーズで3連敗。地元でふたたび、暗いトンネルに入り込みつつある状況だ。
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ロッキーズとのカード初戦、現地時間4月24日のゲームでメッツはフレディ・ペラルタを先発に立てるも、3-4で接戦を落とした。翌25日は悪天候により試合中止となり、26日にダブルヘッダーとして2試合が行われている。
1試合目は打線が4安打に抑えられ1-3のスコアで敗戦。2試合目には前日に先発予定だった千賀滉大がスライド登板し、中8日でマウンドに登った。3連敗は避けたかったメッツだが、千賀が序盤につかまり、3回の途中までで3失点し降板。2番手以降の投手は得点を与えなかったものの、打撃陣がロッキーズ投手陣に封じ込まれ0-3で敗れた。
本拠地でスウィープされるという極めて不本意な結果となり、メッツの不振は深刻さを極めている。地元紙『NEW YORK POST』もロッキーズ戦終了後、その戦いぶりから、「メッツはチーム状況が極限まで悪化している」などと報じた。
さらに、「12連敗を止めて2連勝し、週末に持ち込んだわずかな希望も、日曜の6時間で完全に吹き飛んだ」と苦言を並べ、「オフ日の月曜を前に、カルロス・メンドーサ監督の去就を巡る疑問はさらに強まる見込みだ。打線が弱い当たりを量産しているのは監督の責任ではないが、オーナーのスティーブ・コーエンがチーム全員を解雇することはできない」などと綴り、現状への危機感を募らせている。
また、ダブルヘッダー2試合をレポートする中で、メッツの各主力選手のパフォーマンスを評しており、2戦目の先発を任された千賀のピッチングにも言及。同メディアは、「コウダイ・センガは不振から抜け出せず、2回2/3を投げて被安打3、3失点、3四球。これで3試合連続で4イニングすら投げ切れなかった」などと指摘。他にも、「3回、ハンター・グッドマンに2ランを浴びて0-3とされ、その後も2四球を与えたところで交代。早期降板もやむを得ない内容だった」とこの日の投球を振り返っている。
28日からメッツは本拠地9連戦の最終カードとなる、ナショナルズ戦に臨む。すでに、地区首位のブレーブスから10ゲーム以上の差が開いている中、立て直しへの解決策を見つけ出せるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]