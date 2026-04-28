武豊騎手のデビュー40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、4月28日から銀座三越で開催される。会場では過去のレースを振り返る展示に加え、AI音声などを活用した体験型コンテンツも用意されている。

自身を再現したAIについて、武騎手は「自分が答えそうなことを本当に喋っているなと思いましたし、楽しんでいただきたいですね」と語り、再現度の高さに驚きを見せた。

武豊、40年の歩みを回顧「気がつけばあっという間」…40周年記念展示で浮かび上がる軌跡

「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」セレモニーに出席した武豊騎手 (C)Hiroki Homma

「そういうのは答えられません」

続けて、「よく出来ていますし、何を聞いても答えてくれますし、口が軽いですね（笑）」とユーモアを交えてコメント。さらに実際に体験した際のエピソードとして、今週勝てますかと聞いたところ、「そういうのは答えられませんと言っていました」と明かし、会場の笑いを誘った。

展示の中でも異色の存在となる体験型コンテンツだが、「よく出来ていると思うので、ぜひ体験していただけたら」と仕上がりには手応えを感じている様子だった。展示は6月15日まで開催される。