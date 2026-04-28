【義母「専業主婦は、幸せ！」】家にいて趣味もない私。価値のないオンナ？＜第14話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第14話 後悔はしていない！だけど……【義母の気持ち】
【編集部コメント】
アリサさんの生き方に、無言のマウントを感じてしまっていたというお義母さん。人間同士って本当に難しいですね。アリサさんの生き方に嫉妬してしまっているということは、アリサさんの生き方を羨ましいと思う気持ちが心の底に眠っていたからなのではと気付きます。外で働きたいかどうかは置いておいて、家庭以外にも幸せを求めるアリサさんを羨ましく思うのであれば、幸せマウント合戦で応戦するのではなく、もう一度自分自身の人生として振り返ってみてもいいのかもしれません。少しだけ素直になれたお義母さんのこれからを応援しています！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第14話 後悔はしていない！だけど……【義母の気持ち】
【編集部コメント】
アリサさんの生き方に、無言のマウントを感じてしまっていたというお義母さん。人間同士って本当に難しいですね。アリサさんの生き方に嫉妬してしまっているということは、アリサさんの生き方を羨ましいと思う気持ちが心の底に眠っていたからなのではと気付きます。外で働きたいかどうかは置いておいて、家庭以外にも幸せを求めるアリサさんを羨ましく思うのであれば、幸せマウント合戦で応戦するのではなく、もう一度自分自身の人生として振り返ってみてもいいのかもしれません。少しだけ素直になれたお義母さんのこれからを応援しています！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙