¼ÒÌ±ÅÞÂ¸Â³¤Îà¥á¡¼¥Ç¡¼á!?¡¡Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤¬ÅÞÂç²ñ¤Ç±øÌ¾ÊÖ¾åÁÀ¤¦¤âÂçÄØÍµ»Ò»á¤Î½è¶ø¤ÏÉÔÆ©ÌÀ
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÅÞÂç²ñ¤¬£²£¸¡Á£²£¹Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÅÞÆâÍ»ÏÂ¤À¡£
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï£³·î¤«¤é£´·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅÞ¼óÁª¤ò¼Â»Ü¡£¸½¿¦¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æÉûÅÞ¼ó¡¢ÂçÄØÍµ»Ò¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î£³¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¡¢Ê¡Åç»á¤ÈÂçÄØ»á¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ø¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¡Åç»á¤¬ÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÅöÁª¼Ô²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏÂçÄØ»á¤È¥é¥µ¡¼¥ë»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢µ¼Ô¤¬£²¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¼×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£È¯¸À¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÄØ»á¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ²ñ¸«¤òÂàÀÊ¡£¸åÆü¡¢Ê¡Åç»á¤ÏÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÂàÀÊ²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¤»¤Ã¤«¤¯£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÞ¼óÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÏÓ¤¬Ê¡Åç»á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅÞÂç²ñ¤Ç¿Í»ö¤ò¸Ç¤á¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÄØ»á¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¡Åç»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇò»æ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅÞÂç²ñ¤ò´Þ¤á¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯Ãæ¤Ï¥á¡¼¥Ç¡¼¤Ê¤É¼ÒÌ±ÅÞ¤¬¤«¤«¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¯¡£Ê¡Åç»á¤È¥é¥µ¡¼¥ë»á¤¬¤½¤ì¤é¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅÞ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÄØ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤¬£²£·Æü¤Ë¡Ö¡ØÊ¡Åç¿ðÊæ¡Ù±É¤¨¤Æ¡Ø¼ÒÌ±ÅÞ¡ÙÌÇ¤Ö¡×¤ÈÊ¡Åç»á¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¶âÁ¬»ö¾ð¤òÊóÆ»¤·¤¿¤³¤È¤â¥À¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«¿È¤âÊÛ¸î»Î¤Ç²ÈÂ²¤âÊÛ¸î»Î¡£°ÊÁ°¤«¤é¶âÁ¬¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¯¼£Åª¤Ë¥Ö¥ì¤º¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤ª¶â¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤ÈÌäÂê¤Ï¤ä¤Ï¤êÅÞÆâÍ»ÏÂ¡£ÂçÄØ»á¤ÏÅÞ¼óÁª¤ÇÌó£´³ä¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤²¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£