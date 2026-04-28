米１０年債利回り上昇 原油価格が上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 原油価格が上昇＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:36）（日本時間05:36）

米2年債 3.797（+0.019）

米10年債 4.339（+0.038）

米30年債 4.943（+0.036）

期待インフレ率 2.447（+0.020）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン和平交渉再開の試みが停滞し、原油価格が上昇したことが背景。このこの日は２年債と５年債の入札が実施され、堅調な需要を示したものの反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+５３（前営業日：+４８）。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.897％（WI：3.918％）

応札倍率 2.44倍（前回：2.63倍）



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.955％（WI：3.950％）

応札倍率 2.33倍（前回：2.29倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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