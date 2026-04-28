「謎解きの仕掛け人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。勉強が大好きになった理由を明かした。

今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！ 今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。「男子御三家」と言われる麻布中に算数満点で合格。進学した東大工学部では在学中に会社を設立した松丸は自身の勉強法について聞かれると「ごほうびのおかげで勉強が好きになれた」とポツリ。

「僕は小学校の３年生くらいまで本当に勉強しなくて。ずっとゲームやってる…。親が逆転させて、勉強を３時間やったらゲームをいつまでもやっていいよって。そしたら、僕、早起きするようになって。朝６時に起きて１時間勉強して、学校から帰ってきて即２時間やったら、そこから３時間、４時間くらい平気でゲームができる」と振り返ると「ゲームがやりたいから、とりあえず３時間勉強を続けてたら、いやでもちょっとずつできるようになって。できるようになってくると、なんか楽しくなってきて、ゲーム関係なく勉強するようになって。ゲームが目の前にあるのに、やらなくなったんです」と続けた。

その上で「勉強も楽しいし、ゲームも楽しい。できるようになって初めて勉強したくなった」と明かしていた。