話を聞いてみたいと思っていた。今年３月に厩舎を開業した室井潔調教師（５０）＝美浦＝は、５０歳にして新たなスタートを切った。記者とは同世代。この歳になって新しい事を始めることへの気持ちを知りたかった。

室井師の父は宇都宮競馬で調教師をしていた室井康雄氏でブライアンズロマン、ベラミロードなどの名馬を育てた。「父の影響もあってこの世界に入り、背中を見てきたので、この仕事をやろうと決めた時から調教師になりたいと思っていました」と当時を振り返る。目指すところは定まっていた。だが、試験突破の壁は高かった。合格したのは１８回目で４９歳の時。「ここ数年は若い人が合格する姿を見て気持ち的にしんどかったです。ただ、諦めようとは思わなかった。他に目標が見つかればそっちにいったかもしれないけど、この仕事をやっていて一番の目標が調教師でしたからね」と遠くを見つめる。

どうしても調教師になりたい。師は「踏ん切りがつかなかっただけですよ」と言うが、そこには強い信念があったに違いない。あとは家族への思いもある。「妻には我慢してもらいました。家のことは自分なりには頑張ったつもりだけど、どうしても試験が頭にあるのでそちらを優先するところがありました」。諦めてしまったら、これまでのサポートが無駄になってしまう。息子にも格好いい姿を見せたい。そんな気持ちが強かった。

今は３０代の調教師が珍しくない時代。５０歳になって厩舎を開業したことについては、「厩務員、助手の大変さは、どの調教師よりも分かっているつもりです。それを強みとして生かせればと思っています」とうなずく。自分の立場だからこそできることがある。重要視するのはスタッフとの信頼関係。「藤沢和雄先生がおっしゃっていた、“Ｈａｐｐｙ ｐｅｏｐｌｅ ｍａｋｅ ｈａｐｐｙ ｈｏｒｓｅ”。人が生き生きと働いてくれれば、馬も生き生きと走ってくれると思っています」。勝負の世界なので勝たなければならない。ただ、そこに対するアプローチも大事だ。個々がプロ意識を持って働けるような厩舎にしたい。「自分の役割はその環境をつくること」と前を向く。

最後に目標を聞いた。「これは厩舎としてではなく個人的なものになるのですが、僕は最初に清水美波厩舎にいて、その時に所属していたのが丹内騎手でした。彼が苦労していたところをずっと見てきました。それでも一生懸命にやってきて、人から信頼を得てこれだけの成績を挙げるようになった。本当にすごいし、彼の姿を見ていて見習うところはあります。何より人間性が昔から変わらない。いいやつです。そんな彼と一緒にＧ１を勝ちたいです」。師が抱く夢が実現するシーンを記者も見たい。若い頃から応援している丹内と同世代で苦労して調教師になった室井師。そのコンビがＧ１を勝つ。何とも言えないドラマがある。

記者は今年で５３歳になる。この歳で新たなことを始めるのは大変と決めつけ、自分に都合のいい言い訳を見つけ、チャレンジすることを諦めていた。室井師は調教師試験を受け続けたことについて、「踏ん切りがつかなかっただけですよ」と笑いながら言っていたが、諦めなかったことがすごいし、それを成し遂げた上で新たな道を進んでいる今の姿がすごい。自分を見つめ直すいいきっかけになりました。(デイリースポーツ・小林正明)