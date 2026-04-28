「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

復活を遂げたダービー馬が新たな偉業に挑む。大阪杯でＶ発進を決めたクロワデュノールが１６、１７年の春盾で連覇を決めたキタサンブラックとの父子制覇を目指す。未知の距離、コースだが、父譲りの素質の高さと自在性をもってすれば対応可能。Ｇ１連勝で現役最強を証明する。データ班はアドマイヤテラを猛プッシュ。スタミナ自慢のステイヤーがＧ１初制覇を成し遂げるとみた。

偉大な父の軌跡をなぞり、王道を突き進む。４歳初戦の大阪杯を快勝したクロワデュノールが、１７年に大阪杯＆天皇賞・春を制した父キタサンブラック以来となる春の中長距離Ｇ１連勝を狙う。

ダービーで世代の頂点に立ったが、凱旋門賞は１４着に大敗。帰国後のジャパンＣも４着と、３歳秋のリズムは決して良くなかった。それでも４歳初戦の大阪杯では、勝ちパターンに持ち込んだメイショウタバルをゴール前でねじ伏せてＧ１・３勝目をゲット。改めてハイレベルな４歳世代の強さを見せつけるとともに、再び勢いをつかんだ。

２２日の１週前追い切りは、栗東ＣＷでの３頭併せ。やや反応の鈍い場面もあったものの、一杯に追われるとさすがの伸び脚で最先着。６Ｆ８２秒２−３６秒４−１１秒１にまとめた。斉藤崇師は「少し楽をさせた分、気持ちが抜け過ぎてしまったところもあったので、外を回してしっかり追いました。少しモタつく部分はありましたが、そのあとはしっかり動けていました。これで上がってくると思います」と説明する。

今回は中３週で初の京都、初の３０００メートル超の長丁場。指揮官は「最近は１コーナーまで少しかむところがあるので、ゆったりリズム良く運べれば」と本番を見据える。春の盾２勝の父から受け継ぐ血と自在な立ち回りで対応は十分に可能だ。０７年メイショウサムソン以来１９年ぶりとなるダービー馬による春の盾制覇を成し遂げ、また一歩、名馬への階段を上がる。