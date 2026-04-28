隣のボディビルダーがかすむほどのボリューム…韓国美人チア、ジムで二度見必至のプロポーション披露

韓国の美人チアリーダー、キム・ヒョニョンのプロポーションがファンを虜にしている。

【写真】二度見必至！キム・ヒョニョンの圧巻ボリューム

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「ガンミンさんのユーチューブでトレーニングを習ってきました」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるトレーニングジムでボディビルダーのキム・ガンミンと2SHOTを撮るキム・ヒョニョンが写っている。白の半袖Tシャツに黒のフレアパンツを合わせた装いで、両手でピースサインを作って微笑んでいる。

何より目が行くのはプロポーションで、タイト目な作りのトップスからは圧巻のボリューミーさがあらわに。隣に立ったキム・ガンミンの筋骨隆々さと対比になるようなグラマラスな美貌で、多くのファンを魅了させていた。

この投稿には、「AI級の美貌だ」「可愛すぎる！」「最高です」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。