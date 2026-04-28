開幕から１か月がたちました。ここまでは、１４勝１０敗の３位。いろんな戦力を試しながら、貯金をしっかり４つ作って、首位とは１・５ゲーム差につけています。昨季、苦しんだ阪神にも３勝２敗と勝ち越していて、何より甲子園で２勝０敗。これはいいスタートを切ったと言えるでしょう。

その原動力の１つが、フレッシュな力です。ドラ１・竹丸が今季の開幕投手を務め、球団史上初の新人開幕勝利をつかみました。その竹丸を筆頭に田和、山城、皆川、小浜と５人のルーキーが４月までに１軍デビューを果たしました。これもドラフト制後初です。阿部慎之助監督は「新しい巨人を作る」と掲げ、今はいろんな戦力を試している段階だとは思いますが、新しいチームとともに、歴史も作っているのです。

さらに阿部監督が「レギュラーは決まっていない」と話す通り、これまで組んだ打順は２４試合で２３通り。全試合に出場しているのはもうキャベッジだけです。これが意味するのは、レギュラーが固定出来ない、ではなく全員野球というところじゃないでしょうか。成長を感じさせる佐々木の打撃や浦田の守備力、増田陸のパンチ力。思いきりの良さが魅力の平山や小浜。その時々の調子も加味して、それぞれの持ち味を首脳陣がうまく組み立てていますよね。

何というか、「この選手がレギュラー」とかじゃなく、その日にスタメンに名を連ねた選手がチームの代表、つまり全員がレギュラーのような感覚です。これは本当に「ＩＴＤ」。いいチーム出来てきている―。

吉川が１軍に復帰し、山崎も順調な回復ぶりを見せ始め、戸郷も復調して間もなく１軍復帰登板となりそうですよね。彼らが本調子となったら、若手の成長による底上げとの相乗効果で…と考えてもチームの“最大値”が計り知れません。

大事なのは５月です。社会に「５月病」という言葉があるように、まだシーズン通して１軍で過ごしたことのない若手にとっては、疲れも見え始めて“最初の壁”になる時期です。そこは勝ち星こそそこまで増えていないものの、安定した投球を続けている田中マー君や則本といったベテラン陣がお手本となってくれるでしょう。大勢、マルティネスら頼れる救援陣も健在です。２８日から始まる９連戦。しぶとく戦い抜いて６勝３敗、いや、目標は高く７勝２敗。勢いをどんどん加速していきましょう！（アーティスト・タレント）