全日本大学駅伝（１１月１日、名古屋市熱田神宮〜三重・伊勢市伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）の関東選考会は５月４日に神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われる。各校２選手ずつ４組の１万メートルのレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦出場権を獲得。２５年１月１日から２６年４月２７日まで１万メートル公認記録の８人合計タイムの上位２０校が関東選考会に出場できる。

徳本一善監督（４６）率いる芝浦工大は、ぎりぎりの２０番目で選考会に参戦できる見込み。箱根駅伝初出場を目指して昨年４月に就任した徳本監督の体制としては初挑戦となる。「シビアな戦いとなる全日本大学駅伝関東選考会を経験できれば１０月の箱根駅伝予選会に向けて大きなプラスになります。選手は箱根駅伝や全日本大学駅伝の常連校との力の差を身を持って知ってほしい。今後の強化に向けて気を引き締めるためにも出場したい」と前向きに話した。

関東選考会に出場する２０校と各校の登録選手１３人は２８日に発表される。選考会の申し込み対象の選手８人と登録選手１３人は異なってもかまわない。登録選手１３人の中から、レース当日に８人が出走する。留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。２４年までは６月下旬に行われているが、暑熱対策のため、昨年は５月１８日に開催され、今年はさらに５月４日に早まった。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。