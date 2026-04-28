天皇賞・春には４年連続で出走した牝馬がいた。小さなアイドルホースとして人気を集め、引退後は繁殖入りしたメロディーレーンの今を、馬主で、生産者でもある岡田スタッド（北海道新ひだか町）の岡田牧雄代表に聞いた。

常に常識という壁を乗り越えてきた。グレード制導入の１９８４年以降、牝馬は延べ３１頭しか出走がない春の盾。ＪＲＡ最少馬体重勝利記録（３３８キロ）を持つメロディーレーンは、体格差がある一流の牡馬を相手に２０２０年から４年連続で参戦した。岡田スタッドの岡田牧雄代表は「並外れたエネルギーを持った超がつく長距離馬。ただ、天皇賞・春に関しては、けっこう負けているので、いいイメージがない」。菊花賞、阪神大賞典、ステイヤーズＳで５着など長丁場の適性を示したが、このレースは２２年の９着が最高だった。

周囲と比べると明らかに小さい体。誕生後は競走馬にするべきかも悩む存在だったが、夜間放牧で見せる体力、坂路調教での動きには素質の片りんが見られた。「これは競走馬になれるし、１つは勝つぞ」。その想像を大きく上回る活躍を見せると、重賞を中心に８歳まで現役を続け、引退後は故郷の岡田スタッドで繁殖入りした。

出産するのはリスクがあるのでは―という心配の声を覆して、３月４日には父ベンバトルの長女を出産。「驚くぐらいにお母さんとして優秀。チャカチャカする面があったけど、お母さんになったら落ち着いて子供中心。本当にすごい」。母となり、変貌（へんぼう）した姿に驚く。出産直後は小柄で痩せていた子供は、見違えるように成長。「今ではトモ（後肢）がぷりんぷりん。母乳がいいんだろうな」。放牧地で気ままに動き回る姿は、若かりし頃の母と同じ。メロディーレーンは、たくましさを増す娘を追いかける日々を送る。

初子は早ければ２年後にデビューを迎えるが、「ファンのみなさんの期待に応えられなくて悪いけど、たぶん４００キロは切らないと思うよ」と笑う牧雄氏。同代表に「自然界に対して畏敬の念を抱いたのはこの馬のおかげ」とまで言わせる小さなアイドルのストーリーは子供たちに受け継がれていく。（浅子 祐貴）

メロディーレーン 父オルフェーヴル、母メーヴェ（父モティヴェイター）。２０１６年２月１２日、北海道新ひだか町・岡田スタッド生まれの牝１０歳。１８年１０月に馬体重３３６キロでデビュー。１９年９月に１勝クラスを勝った３３８キロがＪＲＡ最少馬体重勝利記録。２４年５月のメトロポリタンＳ（７着）がラストラン。通算３６戦４勝。総獲得賞金８５９０万９０００円。現在はシスキンとの子を受胎中。