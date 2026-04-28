『なんでも鑑定団』AIが偽物判定“至宝”→“億超え”鑑定額へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の28日放送回には、京都の植物園に眠っていた“お宝”が登場。「億超え」の衝撃鑑定額が飛び出す。
今回の依頼人は、深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、100年前に寄贈されたという「世界に数組しかないお宝」の鑑定を依頼。しかし、事前にAIで鑑定させたところ、表示された結果はまさかの「ニセモノ」だという。
MC・今田耕司からは「30年以上やっている鑑定団に任せてください！」と豪語。その言葉通り、AIの予測を数千倍も上回る、とんでもない真実が明らかになる。スタジオは騒然となり、依頼人の目には涙が浮かぶ。植物園の危機を救うかもしれない「人類史に残るお宝」とは。
【出演者】
司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香
ゲスト:斉藤慶子
＜出張鑑定IN長崎県南島原市＞
出張リポーター：平子祐希(アルコ＆ピース)
出張アシスタント：吉川七瀬
鑑定士軍団：北原照久（「TOY MUSEUM」館長）、安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）、
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）、長島昭利（「長島書店」代表）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）、森由美（陶磁研究家）ほか
ナレーター：銀河万丈、冨永みーな
今回の依頼人は、深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、100年前に寄贈されたという「世界に数組しかないお宝」の鑑定を依頼。しかし、事前にAIで鑑定させたところ、表示された結果はまさかの「ニセモノ」だという。
【出演者】
司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香
ゲスト:斉藤慶子
＜出張鑑定IN長崎県南島原市＞
出張リポーター：平子祐希(アルコ＆ピース)
出張アシスタント：吉川七瀬
鑑定士軍団：北原照久（「TOY MUSEUM」館長）、安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）、
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）、長島昭利（「長島書店」代表）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）、森由美（陶磁研究家）ほか
ナレーター：銀河万丈、冨永みーな