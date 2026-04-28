【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、衝撃の“超絶ロングキラーパス”を放つ瞬間

マインツの日本代表MF佐野海舟が、華麗なボール奪取でチャンスを作り出した。球際の強さ、加速力、推進力、そしてラストパス…すべてが詰まったプレーでバイエルンを圧倒した佐野のプレーに称賛の声が溢れている。

マインツは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でバイエルンと対戦。前節にブンデスリーガ連覇を達成した王者を相手に、佐野はアンカーでスタメン出場した。

15分にはボックス内にこぼれたボールを空中で回転しながらのアクロバティックなトラップから、右足クロスで先制点を呼び込むなどこの日も攻守にわたって貢献。迎えた37分にも素晴らしい守から攻への切り替えでチャンスをクリエイトする。

自陣ボックス手前で、MFバラ・サポコ・エンディアイエが前向きにドリブルを開始。しかしボールのコントロールを誤った隙を見逃さず、佐野が足を滑り込ませて一気にボールを回収した。エンディアイエがボールを奪い返そうとスプリントしてきたが、佐野は右サイドに持ち出して一瞬の加速で一気に振り切る。そのままハーフウェイライン付近までボールを運び出し、前線を確認し、スルーパスを差し込んだ。このボールはFWシェラルド・ベッカーに渡り決定機に。しかしDF伊藤洋輝にうまく守られてシュートまでは持ち込めなかった。

佐野の一連のプレーについてABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「精度が高いですね。剥がして、もう一度剥がす。あれが佐野選手らしい」とコメント。稲本潤一氏も「剥がしながらでも前を見ながらドリブルしている。見えているのも素晴らしいし、正確にスペースに出せるクオリティも高い」とこちらも大絶賛となった。

するとABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「無双しすぎ」「これはヤバい」「エグすぎる」「ビッグクラブ移籍待ったなし」「マジで世界レベルだわ」「1人神がいるんですが」など称賛のコメントが相次いだ。

なお試合はマインツが前半に3点をリードしながらも、後半に4失点を喫し、まさかの逆転負けを喫した。（ABEMA／ブンデスリーガ）