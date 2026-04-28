「ともにチームを去ることになる」欧州名門が今夏、日本人コンビを放出か？ 最大19人が退団と専門メディア「大幅な再建を目前に控えている」
スコットランドの名門セルティックに所属する日本人コンビ、FW前田大然とMF旗手怜央が、今夏に退団する可能性があるとクラブ専門サイト『The Celtic Bhoys』が報じた。
同メディアは、クラブが「歴史的に大幅なチーム再建を目前に控えている」と伝え、「最大19人の選手がクラブを去る可能性がある」と指摘。監督交代も重なった今シーズンを「興味深くも困難なシーズン」と総括し、大規模な戦力整理が避けられない状況だとした。
そのなかで日本人２人についても言及。「前田と旗手はともにチームを去ることになるだろう」と見通しを示し、「前田も新たな挑戦を求めているはずだ」と報じている。
もっとも、前田のパフォーマンスはシーズン終盤にかけて上向いている。年明け以降は得点関与が減少していたものの、先週のスコティッシュ・カップ準決勝で１得点・１アシストをマーク。さらに４月25日のリーグ戦フォルカーク戦（３−１）でも２得点・１アシストと躍動し、存在感を強めている。
一方の旗手は苦しい状況が続く。直近の公式戦４試合でスタメンから外れるなど、出場機会を十分に得られていない。記事でも「構想から外れている」との見方が示されており、去就に注目が集まる。
名門の大刷新が現実味を帯びるなか、今夏が日本代表コンビにとっても大きな転機となるのか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛プレスからのミドルシュートも！前田大然の圧巻２ゴール・１アシスト
同メディアは、クラブが「歴史的に大幅なチーム再建を目前に控えている」と伝え、「最大19人の選手がクラブを去る可能性がある」と指摘。監督交代も重なった今シーズンを「興味深くも困難なシーズン」と総括し、大規模な戦力整理が避けられない状況だとした。
もっとも、前田のパフォーマンスはシーズン終盤にかけて上向いている。年明け以降は得点関与が減少していたものの、先週のスコティッシュ・カップ準決勝で１得点・１アシストをマーク。さらに４月25日のリーグ戦フォルカーク戦（３−１）でも２得点・１アシストと躍動し、存在感を強めている。
一方の旗手は苦しい状況が続く。直近の公式戦４試合でスタメンから外れるなど、出場機会を十分に得られていない。記事でも「構想から外れている」との見方が示されており、去就に注目が集まる。
名門の大刷新が現実味を帯びるなか、今夏が日本代表コンビにとっても大きな転機となるのか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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