お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。華々しい受験歴を明かした。

今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！ 今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。中学受験で偏差値７１の桐朋中に合格。桐朋高を経て慶大法学部に進学したケムリ。桐朋中、高時代について「高校がそもそも変わってまして。制服がないし、学校の中に森があって、カブトムシやクワガタムシがいっぱいいるような自然に囲まれた学校で６年間、みんな全然、勉強しないんです」と振り返ると「僕の学年、５５％が浪人したんですよ」と続けた。

「だから、僕も余裕で浪人したんです。僕って浪人してからしか勉強してないんですけど、丸１日勉強できるんですね、みんなと違って」と自身の特徴を回顧。

「朝に絶対、暗記科目の復習をする。前日までの記憶が一番定着しやすいのが朝なんですけど、僕は英単語と日本史だけひたすら覚えて慶応に入ったんですよ」と胸を張ると「１日の勉強時間のうち朝３時間、昨日の復習をして、残りの９時間、暗記してました」と続けた。

「日本史の教科書ってあるじゃないですか。それと別に（日本語）用語集ってヤツがあるの知ってます？」と問いかけると「日本史の本当に細かい情報が全部書いてある小っちゃい冊子があるんです」と、ひたすら暗記に励んでいたことを明かしていた。