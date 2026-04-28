プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 RFC LiegeとロンメルSKの第2戦が、4月28日03:30にStade de Rocourtにて行われた。

RFC LiegeはBruggeman Benoit（MF）、エリック・ヌジョ（DF）、キリアン・アザール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。ロンメルSKのsam de grand（DF）のアシストからザラーン・バンチャ（FW）がゴールを決めてロンメルSKが先制。

さらに18分ロンメルSKが追加点。ラルフ・セーンチェンス（FW）のアシストからザラーン・バンチャ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、29分、RFC LiegeのBruggeman Benoit（MF）のアシストからキリアン・アザール（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とロンメルSKがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、この試合はロンメルSKが1-2で勝利し、2試合合計スコアでも1-5で勝利した。

なお、RFC Liegeは25分にBustin Jordan（DF）、71分にアレクシス・ルフェブリ（FW）に、またロンメルSKは78分にルーカス・ショーフス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-28 05:30:29 更新